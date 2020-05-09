Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с 9 мая

Дорогие жители Кузбасса, друзья! Поздравляю вас с праздником Великой Победы!

В эти майские дни мы вспоминаем триумфальный 1945 год, когда нацизм был повержен. Советские солдаты разгромили жестокого врага и спасли нашу Родину от рабства и уничтожения.

С тех пор прошла целая жизнь, выросли несколько поколений, но мы по-прежнему чувствуем радость и скорбь, потому что каждый в России знает, какой дорогой ценой досталась Победа. Мы помним о войне как о трагическом времени, тяжком испытании нашего народа. Четыре года наша страна напрягала все силы в строю, в окопах, у станков на военных заводах. Ценой огромных лишений наши предки все преодолели, выстояли и победили.

Кузбасс внес огромный вклад в общую Победу. Отсюда уходили на фронт знаменитые сибирские дивизии. Здесь, на эвакуированных заводах, ковалось оружие Победы. Из выплавленного в Кузбассе металла был изготовлен каждый четвертый советский снаряд, каждый второй танк. Половина всех советских боевых самолётов сделана из кузнецкого алюминия. Трудовой и ратный подвиг Кузбасса - это нравственный ориентир и источник гордости для всех жителей области.

Хочу лично обратиться к каждому ветерану войны, каждому труженику тыла. Прошу Вас принять от меня особое, персональное поздравление. Спасибо Вам и низкий поклон за Великую Победу!

Мы обязаны вам свободой и жизнью. Вы освободили Европу от нацизма и положили конец самому бесчеловечному режиму за всю мировую историю. А потом, вернувшись домой, восстанавливали страну. После трудностей военного времени, вы строили заводы, фабрики, города, развивали науку и культуру. Ваш героический путь, преданность Родине, сила духа, сплоченность, взаимовыручка – это пример для нас и для будущих поколений. Мы стремимся быть достойными своих предков, так же любить Родину и трудиться для ее процветания.

В военное время проявились лучшие качества нашего народа: единство, героизм, способность пожертвовать собой ради общего блага. Все делились последним и жили одной семьей. Эти качества особенно нужны нам сегодня, перед лицом новых трудностей.

Великая Отечественная война была самой страшной и разрушительной в истории человечества. Но мы победили! Желаю всем участникам и свидетелям войны здоровья, долгих лет жизни и как можно больше счастливых моментов. Всем кузбассовцам - мира, добра и процветания.

С Днем Победы!