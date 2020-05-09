В Кузбассе при поддержке СУЭК открыты мемориал «Победители» и экспозиция о «шахтерской» дивизии

Как отмечают создатели мемориала, идеей для памятника послужили воспоминания «детей войны» о возвращении с фронта их отцов, а также знаменитая песня «Темная ночь» из фильма «Два бойца» со строками: «Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю: со мной ничего не случится!». По замыслу авторов, именно вера и надежда близких помогли бойцу всем смертям назло вернутся домой, увидеть жену и маленького сынишку.

Идеей для памятника послужили воспоминания «детей войны» о возвращении с фронта их отцов. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»

Церемония торжественного открытия мемориала в связи с эпидемией состоялась немногочисленной, с соблюдением всех мер самоизоляции. Но значение памятника от этого не уменьшилось

- Непростое сейчас время, коронавирус, - сказал на открытии глава Ленинска-Кузнецкого Константин Тихонов. - Но, тем не менее, праздник Великой Победы должен быть. Это наша память, наша гордость. Мы равняемся на «поколение победителей». Открытый сегодня мемориал вселяет в горожан уверенность, что все тяготы и трудности преодолимы.

Экспозиция, посвященная боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой «шахнерской» дивизии в Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»

- Очень эмоциональный и лиричный получился памятник, - отмечает бригадир-рекордсмен шахтоуправления имени А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» Игорь Малахов. - Он и о тех земляках, кто выжил, и о тех, кому так и не доведалось увидеть родных…

Одновременно с открытием памятника в сквере состоялась посадка деревьев в рамках международной акции «Сад памяти 2020», приуроченной к юбилею Великой Победы.

В рамках экспозиции создан уникальный документальный фильм, показывающий события войны на трехмерном экране . Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»

Еще одним знаменательным событием стало открытие в Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника экспозиции, посвященной боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии. Ее еще по праву называют «шахтерской», потому что люди именно этой профессии составили основу при формировании осенью 1941 года. В музее собраны многочисленные фотографии, документы, оружие, артефакты с мест боев и другие реликвии, воссоздающий атмосферу того сурового времени.

Экспозиция «Наш бессмертный полк» состоит из более, чем четырёхсот фотографий родственников сотрудников предприятий компании «СУЭК-Кузбасс». Фото: АО «СУЭК – Кузбасс».

Большую роль, особенно для молодых посетителей, сыграют современные интерактивные технологии, мониторы с картами боев, разнообразный аудио- и видеоряд. Одна из инсталляций связана с фронтовым бытом. В блиндаже два бойца пишут письма своим родным, и рядом негромко звучит текст этих незатейливых, но очень искренних обращений.

А в соседнем зале представлен «Наш бессмертный полк», состоящий из более, чем четырёхсот фотографий родственников сотрудников предприятий компании «СУЭК-Кузбасс», сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших победу в тылу. Также в рамках экспозиции создан по-своему уникальный документальный фильм, показывающий события той войны на трехмерном экране.