2020-05-09T07:45:57+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В Кузбассе при поддержке СУЭК открыты мемориал «Победители» и экспозиция о «шахтерской» дивизии

В городе Ленинск-Кузнецкий компанией «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) в честь 75-летия Великой Победы состоялось открытие мемориала «Победители» и музейной экспозиции, посвященной боевому пути 376-ой Кузбасско-Псковской стрелковой диви
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Открытие мемориала «Победители». Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»Открытие мемориала «Победители». Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»
Изменить размер текста:

Как отмечают создатели мемориала, идеей для памятника послужили воспоминания «детей войны» о возвращении с фронта их отцов, а также знаменитая песня «Темная ночь» из фильма «Два бойца» со строками: «Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю: со мной ничего не случится!». По замыслу авторов, именно вера и надежда близких помогли бойцу всем смертям назло вернутся домой, увидеть жену и маленького сынишку.

Идеей для памятника послужили воспоминания «детей войны» о возвращении с фронта их отцов. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»

Идеей для памятника послужили воспоминания «детей войны» о возвращении с фронта их отцов. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»

Церемония торжественного открытия мемориала в связи с эпидемией состоялась немногочисленной, с соблюдением всех мер самоизоляции. Но значение памятника от этого не уменьшилось

- Непростое сейчас время, коронавирус, - сказал на открытии глава Ленинска-Кузнецкого Константин Тихонов. - Но, тем не менее, праздник Великой Победы должен быть. Это наша память, наша гордость. Мы равняемся на «поколение победителей». Открытый сегодня мемориал вселяет в горожан уверенность, что все тяготы и трудности преодолимы.

Экспозиция, посвященная боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой «шахнерской» дивизии в Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»

Экспозиция, посвященная боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой «шахнерской» дивизии в Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»

- Очень эмоциональный и лиричный получился памятник, - отмечает бригадир-рекордсмен шахтоуправления имени А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» Игорь Малахов. - Он и о тех земляках, кто выжил, и о тех, кому так и не доведалось увидеть родных…

Одновременно с открытием памятника в сквере состоялась посадка деревьев в рамках международной акции «Сад памяти 2020», приуроченной к юбилею Великой Победы.

В рамках экспозиции создан уникальный документальный фильм, показывающий события войны на трехмерном экране . Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»

В рамках экспозиции создан уникальный документальный фильм, показывающий события войны на трехмерном экране . Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»

Еще одним знаменательным событием стало открытие в Музее шахтерской славы Кольчугинского рудника экспозиции, посвященной боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии. Ее еще по праву называют «шахтерской», потому что люди именно этой профессии составили основу при формировании осенью 1941 года. В музее собраны многочисленные фотографии, документы, оружие, артефакты с мест боев и другие реликвии, воссоздающий атмосферу того сурового времени.

Экспозиция «Наш бессмертный полк» состоит из более, чем четырёхсот фотографий родственников сотрудников предприятий компании «СУЭК-Кузбасс». Фото: АО «СУЭК – Кузбасс».

Экспозиция «Наш бессмертный полк» состоит из более, чем четырёхсот фотографий родственников сотрудников предприятий компании «СУЭК-Кузбасс». Фото: АО «СУЭК – Кузбасс».

Большую роль, особенно для молодых посетителей, сыграют современные интерактивные технологии, мониторы с картами боев, разнообразный аудио- и видеоряд. Одна из инсталляций связана с фронтовым бытом. В блиндаже два бойца пишут письма своим родным, и рядом негромко звучит текст этих незатейливых, но очень искренних обращений.

А в соседнем зале представлен «Наш бессмертный полк», состоящий из более, чем четырёхсот фотографий родственников сотрудников предприятий компании «СУЭК-Кузбасс», сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших победу в тылу. Также в рамках экспозиции создан по-своему уникальный документальный фильм, показывающий события той войны на трехмерном экране.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Волонтеры СУЭК передают кузбасским медучреждениям продуктовые корзины и телевизоры
В рамках помощи кузбасским медицинским учреждениям и в преддверии 75-летия Великой Победы волонтеры СУЭК при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» передали Ленинск-Кузнецкой городской инфекционной больнице (ГАУЗ КО ЛК ГИБ) праздничные продуктовые корзины и новы
В Кузбассе при поддержке СУЭК открыты мемориал «Победители» и экспозиция о «шахтерской» дивизии
В городе Ленинск-Кузнецкий компанией «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) в честь 75-летия Великой Победы состоялось открытие мемориала «Победители» и музейной экспозиции, посвященной боевому пути 376-ой Кузбасско-Псковской стрелковой диви
Россельхозбанк выдал 394 миллиарда рублей аграриям с начала 2020 года
Кредитные средства использовались на пополнение оборотных средств, на строительство и модернизацию овощехранилищ и животноводческих комплексов, а также на приобретение сельскохозяйственной техники и животных
Вместо Турции – в деревню: эксперты РСХБ спрогнозировали влияние коронавируса на перспективы агротуризма
По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, летом показатели внутреннего туризма могут достичь рекордных значений при условии снятия внутренних ограничений на передвижение
Губернатор Кузбасса высоко оценил уровень производства на заводе горношахтного оборудования СУЭК
В ходе поездки в Ленинск-Кузнецкий губернатор Кузбасса Сергей Цивилев познакомился с деятельностью ООО «Сиб-Дамель» - ведущего предприятия компании «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко), специализирующегося на производстве и ремонте горношахтн
В СУЭК создан мобильный автопоезд для дезинфекции зданий и дорог и установлены тепловизоры для тотальной термометрии
СУЭК Андрея Мельниченко продолжает оперативно реализовывать комплексную программу проведения дополнительных мер профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионах присутствия
Новости 24
Оперштаб области рассказал, как умер заболевший корнавирусом в Кузбассе
Лидирует Новокузнецк: в каких территориях появились новые больные коронавирусом 9 мая
Все меньше человек находится на обязательной изоляции в обсерваторах и больницах в Кузбассе
В Кузбассе уже 62 человека вылечились от коронавируса
Скончался шестой человек от коронавируса в Кузбассе
Еще у 19 человек в Кузбассе подтвердился коронавирус
Парад Победы в Новокузнецке 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляция
Главного врача кемеровской больницы накажут за приказ штрафовать сотрудников, заразившихся коронавирусом
Полицейские продолжают контролировать транспорт на границе Кузбасса из-за коронавируса
Новокузнецкий строительный техникум подготовят к проведению чемпионата Worldskills
Сергей Цивилев открыл в Новокузнецке сквер Трудовой доблести и боевой славы
На кузбасской трассе загорелся автомобиль
В Тайге и Тяжинском районе сменились прокуроры
В Кемерове поймали осквернителя могил
На 9 Мая в Кузбассе ожидается +24 градуса