2020-05-09T15:04:46+03:00
Общество

Акция «Фонарики Победы» в Кемерове 9 мая 2020: когда пройдет и как принять участие

В Кемерове 9 мая 2020 пройдет акция «Фонарики Победы»
Мария КОЛОСОВА
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Акция «Фонарики Победы» в Кемерове 9 мая 2020: когда пройдет и как принять участиеАкция «Фонарики Победы» в Кемерове 9 мая 2020: когда пройдет и как принять участиеФото: Артем КИЛЬКИН
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Акция «Фонарики Победы» пройдет в Кемерове 9 мая 2020. О том, что областная столица присоединится к всероссийскому флешмобу, рассказали в администрации города.

-В 22.00 пройдет Всероссийский флэш-моб памяти «Фонарики Победы». В знак памяти и уважения одновременно зажгутся огни - для этого необходимо использовать бытовые фонарики, искусственные свечи, телефоны, – сообщили в пресс-службе. - Фото и видео акций предложено размещать в интернете.

Разместить снимки в сети можно с хештегами #ДеньПобеды, #ГодПамятииСлавы

#КузбасскЮбилеюПобеды #Поем двором, #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто,

#ВеликаяПобеда, #ФонарикиПобеды.

Как отмечают организаторы всероссийской акции, ее цель - почувствовать и продемонстрировать единение, несмотря на то, что сейчас в силу объективных обстоятельств мы не можем выйти на улицы вместе – с ветеранами, родными, друзьями, в составе «Бессмертного полка». Но сказать спасибо старшему поколению мы можем. Для этого достаточно будет выйти на балкон или подойти к окну с зажженными бытовыми фонариками, свечами или фонариками в смартфонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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