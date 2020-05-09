Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 мая

Рассказываем последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Ее 10 мая озвучил оперативный штаб области по противодействию распространению инфекции.

Новые случаи заражения

На утро 10 мая, по данным оперативного штаба, в Кузбассе зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, число заразившихся с момента выявления первого случая достигло 233 человека. В стационарах сейчас находятся 165 человека с подтвержденным диагнозом.При этом впервые случай заражения коронавирусом был выявлен в Чебулинском районе.

Сколько выписано

Стало известно об 11 случаях выздоровления. Таким образом, уже 62 кузбассовца прошли курс лечения и выписаны из больниц. Их тесты показали отрицательный результат на коронавирус.

Снова умерший

На данный момент от коронавируса в Кузбассе скончалось шестеро пациентов. В субботу, 9 мая, стало известно еще об одной жертве инфекции. Человек скончался из-за развившегося на фоне болезни инсульта.

Число людей на изоляции снижается

На 14-дневной самоизоляции, в обсерваторах и стационарах находятся 7210 человек, которые контактировали с заболевшими или сами вернулись из других регионов или стран.

За заражение – штраф?

В среду, 6 мая, главный врач кемеровской областной больницы имени Беляева выпустил приказ, согласно которому заразившиеся коронавирусом работники получат штраф или выговор. Ситуацию уже прокомментировали в региональном минздраве.

Случай министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин назвал совершенно недопустимым.

-Главный врач издал приказ, который касается сотрудников больницы, переведенных на удаленный режим работы. Подчеркну, не медицинских работников - они остаются на своих постах, а только сотрудников отдела кадров, бухгалтерии и других вспомогательных служб больницы. Как стало сегодня известно, в этом приказе был пункт о том, что если находясь в режиме дистанционной занятости сотрудник заболеет коронавирусной инфекцией, то против него могут приниматься дисциплинарные взыскания, такие как выговор или штраф. Я немедленно связался с главврачом, он пояснил, что пытался таким способом побудить коллектив соблюдать ограничительные меры и защитить сотрудников от опасной болезни.

Министр отметил, что, несмотря на мотив, приказ является превышением должностных полномочий. Он отметил, а руководитель медучреждения получит дисциплинарное взыскание.

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