2020-05-10T21:02:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 мая

Следим за тем, как складывается ситуация с коронавирусом в Кузбассе
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 маяКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 маяФото: Олег ЗОЛОТО
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Ежедневно в Кузбассе меняется число заболевших опасным COVID-19 и излечившихся от него. Не стал исключением и понедельник, 11 мая.

По данным оперативного штаба, на утро 11 мая коронавирус в регионе диагностировали у 251 человека. При этом за минувшие сутки выявили сразу 18 новых случаев заболевания. Больше всего заболевших – в Новокузнецке: здесь ежедневно выявляют по несколько пациентов с опасным вирусом.

Наряду с новыми случаями заболевания в Кузбассе регистрируют и новые случаи выздоровления. Так, на сегодняшний день излечились от коронавируса уже 62 человека. Врачи не смогли помочь еще шестерым пациентиам, и они скончались. Таким образом, на утро 11 мая в больницах Кузбасса остаются 182 больных. Все они изолированы в стационарах и получают необходимую помощь.

Кроме того, в домашней изоляции, в обсерваторах и стационарах остаются 7458 человек – все они вернулись из стран или регионов, где есть заболевшие коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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