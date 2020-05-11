Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 мая

Ежедневно в Кузбассе меняется число заболевших опасным COVID-19 и излечившихся от него. Внес коррективы в число заболевших коронавирусом кузбассовцев и новый день, 12 мая.

По данным оперативного штаба, на утро 12 мая коронавирус в регионе диагностировали у 260 человек. При этом у девяти пациентов инфекционных больниц COVID-19 диагностирован впервые. Наряду с новыми случаями заболевания в Кузбассе регистрируют и новые случаи выздоровления. Так, на сегодняшний день излечились от коронавируса уже 70 человек. Восемь из них были выписаны в течение минувших суток.

К сожалению, врачи не смогли помочь еще семерым пациентам, и они скончались. О последнем случае стало известно 11 мая: у 91-летнего новокузнечанина, у которого выявили коронавирус, произошел инсульт.

Кроме того, на утро 12 мая в больницах Кузбасса остаются 183 больных. Все они изолированы в стационарах и получают необходимую помощь. Также в домашней изоляции, в обсерваторах и стационарах остаются 7120 человек – все они вернулись из стран или регионов, где есть заболевшие коронавирусом.

Где больше всего болеют?

По последним данным, больше всего пациентов, у которых диагностировали коронавирус, проживает в Новокузнецке. Здесь тесты на COVID-19 оказались положительными у 93 человек. В Кемерове 38 таких больных, в Краснобродском – 30, а в Анжеро-Судженске – 23 пациента с коронавирусом. Еще 13 заболевших родом из Белова, а 10 – из Калтана.

Режим продлен

Режим повышенной готовности продолжает дейтствовать в Кузбассе до 17 мая. Однако уже с 12 мая некоторые ограничения снимаются. Однако ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции не отменяется.

Открываются магазины

Магазины розничной торговли, где продаются одежда и обувь, бытовая техника и товары не самой первой необходимости, вновь открываются. Однако для этого необходимо соблюдение двух условий. Магазин должен иметь отдельное помещение, а его руководство должно позаботиться о социальном дистанцировании. ТРЦ по-прежнему остаются закрытыми.

- Изменения затронут все районы Кузбасса, кроме тех, где отмечен высокий уровень заболеваемости: Белово, Красный Брод, населенные пункты Беловского муниципального округа, - отметил Сергей Цивилев.

Можно гулять в парке и заниматься спортом

Еще одна приятная для кузбассовцев новость: с 12 мая можно беспрепятственно гулять в парках, скверах, ходить по бульварам и так далее. Для этого не нужно иметь никаких причин и разрешений.

Также теперь можно спокойно заниматься на открытых спортивных площадках. А вот находиться на пляже или в местах отдыха у воды по-прежнему запрещено.