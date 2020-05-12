2020-05-12T06:57:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Выплата соцработникам в Кузбассе из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит

О введении специальной доплаты для соцработников сообщил президент России Владимир Путин
Екатерина РОМАНОВА
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Выплата соцработникам в Кузбассе из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составитВыплата соцработникам в Кузбассе из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составитФото: Алексей БУЛАТОВ
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Соцработники Кузбасса, которые сейчас ухаживают за заразившимися коронавирусом, получат специальную федеральную доплату. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Врачи, работающие с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, получили особую меру поддержки - на региональном и федеральном уровне. Это специальные денежные выплаты. На последнем совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране президент Владимир Путин сообщил, что теперь такую же меру поддержки смогут получить и соцработники.

- Повышенную нагрузку, риски несут и работники соцучреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца - с 15 апреля по 15 июля, - отметил президент.

Выплата соцработникам в Кузбассе составит 40 тысяч рублей за смену, которая длится две недели. Если специалисты работают непосредственно с больными коронавирусом, им полагается доплата еще в 20 тысяч рублей. Социальные и педагогические работники, средний медицинский и административный персонал получат выплаты в 25 тысяч рублей. Если же они контактируют с заболевшими - по 35 тысяч рублей. Выплаты для младшего персонала составят 15 тысяч рублей, при контакте с больными коронавирусом - 20 тысяч рублей, а для технического персонала - 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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