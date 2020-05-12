Кузбассовцев ждет жара до +31 градуса

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю в Кузбассе. Жителей региона ждет жара до +31 градуса.

В ночь на среду, 13 мая, по области прогнозируется +5…+10 градусов, местами до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +26…+31 градуса. Ночь пройдет преимущественно без осадков, днем местами по северу ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ночью в четверг прогнозируется +10…+15 градусов, местами +3…+8. Днем такой жары, как накануне, не будет – всего +16…+21 градус, правда в отдельных территориях ожидается +30. В этот день также местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В пятницу ночью столбики термометров покажут +3…+8 градусов, местами +13. Днем потеплеет до +21…+26 градусов, в некоторых районах ожидается +31. В основном осадков в эти сутки не предвидится, лишь днем по северу Кузбасса местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Суббота обещает быть без осадков. Ночью прогнозируется +8…+11, днем от 24 до 29 градусов тепла.