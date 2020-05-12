Коронавирус в Кузбассе, главные новости на 13 мая

Ежедневно ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется. Так, на утро 13 мая изменилось число заболевших и выздоровевших жителей региона.

По данным оперативного штаба, на утро 13 мая в Кузбассе медики выявили девять новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, на данный момент насчитывается 269 кузбассовцев с COVID-19. Но есть и положительная динамика. Так, за минувшие сутки в регионе выздоровели восемь человек, у которых ранее тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. С момента выявления первого случая заболевания COVID-19 в Кузбассе прошли курс лечения, получили необходимую медицинскую помощь, выздоровели и были выписаны из инфекционных стационаров 78 кузбассовцев. Сейчас в больницах продолжают получать лечение еще 184 человека с подтвержденным диагнозом.

Отметим также, что есть и летальные случаи. Так, за все время с момента выявления первого случая заболевания в Кузбассе скончались семь человек, у которых был подтвержден COVID-19. Они скончались от развившейся пневмонии или сопутствующих заболеваний.

Напомним, задать все интересующие вопросы о коронавирусе можно по телефонам горячей линии: (3842) 555-115 или 115.

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