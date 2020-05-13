2020-05-13T06:18:00+03:00
Бизнес-новости Кемерова

На предприятиях компании «СУЭК-Кузбасс» подведены итоги Трудовой вахты памяти, посвященной 75-летию Великой Победы

С 1 февраля по 30 апреля трудовые коллективы предприятий взяли на себя повышенные обязательства по выполнению производственных планов и заданий
Яков КРЫМСКИЙ
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На церемонии подведения итогов вахты руководителям предприятий-победителей вручены Кубки и сертификаты на денежное вознаграждение коллективов. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс».На церемонии подведения итогов вахты руководителям предприятий-победителей вручены Кубки и сертификаты на денежное вознаграждение коллективов. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс».
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В компании «СУЭК-Кузбасс» завершилась трехмесячная Трудовая вахта памяти, посвящённая 75-летию Великой Победы. С 1 февраля по 30 апреля трудовые коллективы предприятий взяли на себя повышенные обязательства по выполнению производственных планов и заданий.

Итоги трудовой вахты были подведены в канун празднования юбилея Великой Победы. С учетом соблюдения санитарных норм, связанных с эпидемией коронавируса, само завершающее мероприятие прошло в непривычном формате - видеоконференции. Местом ее проведения с приглашением только награждаемых сотрудников стали актовые залы четырех предприятий и Аппарата управления АО «СУЭК-Кузбасс».

Выступая пред собравшимися в начале церемонии награждения, генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев подчеркнул, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу вахты, даже подведение итогов изменилось. Но это не помешало большинству предприятий и в целом компании достичь высоких производственных результатов. С начала года уже выдано на-гора 12, 6 миллиона тонн угля. В том числе «плюсом» - более полумиллиона тонн.

Е.П. Ютяев поблагодарил все трудовые коллективы за проявленные в этот сложный период профессионализм, ответственность и самодисциплину: «Мы посвятили свою вахту Великой Победе. Сейчас идет много информации о том, что пришлось перетерпеть, через что пройти тому поколению. Были неудачи, ошибки, были тяжелейшие периоды, когда казалось, что просвета не будет. Но они выстояли и победили. Нынешние сложности, конечно, не сравнить с военным лихолетьем. Тем не менее, наши шахтерские коллективы тоже проявили достойные сплоченность и стремление к производственным победам».

По итогам трудовой вахты на каждом предприятии были определены победители в следующих номинациях: «Лучший рабочий», «Лучший инженерно-технический работник», «Лучший участок». В качестве награды – дипломы и денежные премии.

Названы и лучшие предприятия трудовой вахты. Среди угледобывающих таковым стала шахта имени В.Д. Ялевского (директор А.В. Понизов). Коллектив является признанным лидером компании по объёмам добычи угля. Очистная бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина первой в СУЭК добыла двухмиллионную тонн угля с начала года. Второй очистной коллектив - бригада Анатолия Кайгородова – уверенно приближается к рубежу 1,8 миллиона тонн.

Среди сервисных предприятий победителем производственного соревнования стал коллектив ООО «Сиб-Дамель» (генеральный директор Ю.А. Люкин). Напомним, что на днях этом на предприятии побывал с ознакомительной поездкой Губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев. Он высказал высокое мнение и о степени технической оснащенности предприятия, и об уровне принимаемых, реализуемых здесь инженерных решений.

На церемонии подведения итогов вахты руководителям предприятий-победителей вручены Кубки и сертификаты на денежное вознаграждение коллективов.

Еще одним подарком для всех участников церемонии стала изданная в компании к юбилею Великой Победы книга «Моя Победа. Моя судьба». В ней собраны воспоминания сотрудников компании «СУЭК-Кузбасс» о своих родственниках из «сороковых, роковых» вместе с размышлениями о необходимости хранить память о том суровом времени. Вот, о чем говорит в ней сын фронтовика, машинист тепловоза ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» Николай Бедарев: «Когда смотришь на бессмертный полк, то без лишних слов понимаешь: война и подвиг нашего народа, действительно, до сих пор живут в нашей общей памяти. Думаю, случись что, потомки воинов фронтовиков, которые несут их портреты, снова вывезут страну».

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