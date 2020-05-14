Центр отраслевой экспертизы РСХБ прогнозирует увеличение доли России на мировом рынке продовольствия

Центр отраслевой экспертизы РСХБ проанализировал изменения, произошедшие на мировом рынке продовольствия в I квартале 2020 г. Сотрудники Центра полагают, что текущая ситуация дает России хороший шанс увеличить свою долю в экспорте продукции АПК, в том числе продовольственных товаров.

Кризисные явления, в целом, имеют неблагоприятное воздействие на сельское хозяйство, однако именно сейчас для российского АПК открывается окно возможностей. Так, конкурентоспособность российских производителей уже резко выросла за счет снижения курса рубля. Дополнительные преимущества могут быть получены при разрыве излишне протяженных глобальных цепочек поставок, ведь Россия расположена ближе к рынкам Дальнего и Ближнего Востока и Средней Азии, чем большинство других экспортеров продовольствия. Производство в конкурирующих странах может снизиться из-за нехватки профессиональных сезонных рабочих. В структуре потребления продовольствия импортирующих стран будет расти доля продуктов, обладающих наибольшей экономической полезностью – максимум насыщения и удовлетворения при минимуме затрат. Этот тренд также будет благоприятствовать российскому экспорту, в котором велика доля базовых качественных продуктов.

Заметный рост по экспорту в страны дальнего зарубежья российские компании продемонстрировали в марте 2020 г. нарастив экспорт на 30,8 процента до 2,2 миллиарда долларов. (здесь и далее к аналогичному периоду прошлого года). Этот результат стал возможен благодаря системной господдержке этого направления. По нашим оценкам, в 2020 г. фактический показатель экспорта может превысить плановый (25 миллиардов долларов)

В абсолютном выражении экспортные отгрузки выросли на 522 миллиона долларов. В тройке лидеров - пшеница (+245 миллионов долларов), подсолнечник (+114 миллионов долларов), подсолнечное масло (+88 миллионов долларов)

Источник статистики: ФГБУ «Центр Агроаналитики»

На фоне роста отгрузок Россельхозбанк планирует увеличение кредитных лимитов и разработку новых продуктов для экспортирующих компаний. За 2019 год Россельхозбанк выдал экспортоориентированным компаниям кредитных средств в размере 242 миллиарда рублей. РСХБ ожидает рост в 2020 г. к прошлому году на 8 процентов. Помощь Россельхозбанка будет способствовать диверсификации экспорта. В структуре экспорта, как и ранее, преобладают злаковые, рыба и морепродукты, масличные и продукция их переработки. В топ экспортных продуктов также вошли сахар, мясо птицы и свинина, которые стали заметны в экспорте в последнем сельскохозяйственном сезоне. Российские поставки становятся все более диверсифицированными, и, зеркально, растет роль экспорта, как балансирующего канала продаж, для российских производителей. Большинство экспортеров в данных сегментах являются клиентами Россельхозбанка.

«При том, что в России достигнут высокий уровень продовольственной безопасности и обеспечено бесперебойное снабжение населения продуктами питания, во многих других странах ситуация с продовольствием не так стабильна. Череда эпидемий, поражающих животных (птичий грипп, африканская чума свиней), а теперь и коронавирус показывают, что чрезмерная концентрация мирового производства ведет к риску дестабилизации поставок продовольствия для миллионов людей по всему миру. Таким образом, рост и диверсификация российского экспорта соответствует интересам мирового сообщества», — отмечает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ.

Около 25 процентов объема российского агроэкспорта приходится на клиентов Россельхозбанка. Им предоставлен полный спектр возможностей, связанных с привлечением финансирования, структурированием внешнеторговых сделок, проведением международных расчетов, получением гарантий по внешнеторговым контрактам, куплей-продажей иностранной валюты и др.

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