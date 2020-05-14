2020-05-14T10:52:27+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ и Mastercard пополнят лесной фонд Сибири

Завершилась акция «Поставьте на карту спасение леса» под патронажем Россельхозбанка и международной платежной системы Mastercard
Яков КРЫМСКИЙ
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По итогам акции 30 000 саженцев кедра будет высажено в Красноярском крае осенью этого года. Все участники акции получат именные благодарственные дипломы спасателей лесов Сибири. Участниками экологической программы стали владельцы дебетовых и кредитных карт Mastercard Россельхозбанка. С каждой покупки от 500 рублей, совершенной по этим картам с 1 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года, 5 рублей отчислялись в фонд на восстановление леса Сибири.

В Красноярском крае (Курагинское лесничество) будет высажено 30 000 саженцев кедра осенью этого года. Для посадки будут использоваться молодые деревья, выращенные из семян в лесных питомниках. Двести квалифицированных специалистов будут заниматься подготовкой почвы и высадкой деревьев.

Также состоялся розыгрыш главного приза акции – путешествия на Байкал для всей семьи. Победительницей стала жительница города Унеча Брянской области. Она сможет воспользоваться сертификатом на 200 000 рублей в течение 12 месяцев со дня его выдачи.

«Из-за летней засухи 2019 года значительная территория Сибирской тайги пострадала от лесных пожаров. Наши клиенты смогли стать частью важнейшей экологической миссии по ее восстановлению. Лесные массивы Сибири – ценный источник кислорода не только для нашей страны, но и для всего мира. Уверена, что наша экологическая программа поможет сохранить самую большую по площади природную зону России», – отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

«Сегодня люди все чаще задумываются об экологической ситуации и стремятся принимать участие в инициативах, меняющих мир к лучшему. Мы в Mastercard разделяем эти ценности и рады партнерствам, которые сочетают в себе использование современных платежных инструментов и заботу об окружающей среде. Наша совместная акция с Россельхозбанком показала, что внести вклад в сохранение планеты может каждый», – прокомментировал Владислав Святик, директор по продажам Mastercard в России.

Срок проведения Акции: с 01.12.2019 года по 30.08.2020. Подробные условия акции указаны на сайте Банка.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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