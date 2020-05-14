2020-05-14T15:55:29+03:00
Общество

Клубника зацвела в середине мая в Кузбассе

А температура апреля оказалась сравнимой с майской
Екатерина РОМАНОВА
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Клубника зацвела в середине мая в Кузбассе. ФОТО: Наталия ГорбуноваКлубника зацвела в середине мая в Кузбассе. ФОТО: Наталия Горбунова
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Жаркий апрель, когда раньше обычного на три недели зацвела черемухой. Жаркий май с вовсю цветущими яблонями, сиренью и даже клубникой на дачах. Что же происходит с погодой?

Такой апрель и май, как в этом году, бывает довольно редко. Старожилы-кузбассовцы морщат лбы, пытаясь вспомнить, когда это в апреле цвела черемуха, а в первой половине мая – клубника. На две или три недели раньше обычных сроков! По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», так произошло из-за больших запасов влаги в почве и высокой температуры воздуха.

В одном из дворов Новокузнецка черемуха зацвела 25 апреля. ФОТО: Валентина Лангуева

В одном из дворов Новокузнецка черемуха зацвела 25 апреля. ФОТО: Валентина Лангуева

Конкурент мая

Да и сам апрель по теплу оказался вполне способен конкурировать с маем. Так, 23 апреля в Кузбассе оказался побит предыдущий рекорд по теплу. Причем сразу на несколько градусов! Так, в Кемерове в тот день было 30,2 градуса, при том, что предыдущий рекорд был установлен в 2011 году и составлял 25,1 градуса. А в Крапивино в тот день термометры поднялись до 30,3 градуса, побив предыдущий рекорд 2011 года в 25,7 градуса. Но самое пекло было в Усть-Кабырзе, где 29 апреля на метеостанциях зафиксировали 32,2 градуса. К слову, этот показатель побил рекорд 2005 года в 25,4 градусов.

Тюльпаны на 9 мая в Кемерове Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Тюльпаны на 9 мая в КемеровеФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

- В целом, по юго-востоку Западной Сибири среднемесячная температура апреля 2020 года превышала норму на 6-8 градусов, и всего лишь на пару градусов уступала климатической норме температуры мая, - отмечает пресс-секретарь ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Ренад Ягудин.

3 мая. Цветет жимолость. Обычно это происходит на пару недель позже Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

3 мая. Цветет жимолость. Обычно это происходит на пару недель позжеФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Майские качели

В апреле в Сибирь пришли теплые южные ветры из Китая, Монголии и Средней Азии – оттого-то и царила жара в Кузбассе. Кратковременные холодные фронты ненадолго приносили прохладу – оттого-то и образовались температурные качели. В мае пришедший из районов южного Казахстана циклон по-прежнему балует кузбассовцев теплом, однако его холодные фронты вновь заставляют раскачиваться температурные качели, а заодно и способствуют усилению ветра. К слову, наиболее существенные осадки на юге Западной Сибири прошли в первой половине декады.

В перве дни мая в Кузбассе зацвела сирень. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В перве дни мая в Кузбассе зацвела сирень.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Намного выше нормы

Вторая декада мая будет не менее жаркой.

- Над Западной Сибирью, в основном, сохранится антициклональный характер барического поля (повышенное атмосферное давление) в нижней и средней тропосфере, способствующий формированию аномально теплой погоды, - отметил Ренад Ягудин. - Среднесуточная температура по региону ожидается +17…+21 градусов, что выше нормы на 7-9 градусов.

А еще кузбассовцев ждут кратковременные дожди с грозами, раннее цветение всех растений и красивый майский загар. Только не спешите пока на пляжи: здесь запрещено находиться из-за режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Цветущие яблони в Новокузнецке - 24 апреля. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Цветущие яблони в Новокузнецке - 24 апреля.Фото: Екатерина РОМАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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