Виртуальный культпоход: Чем заняться на карантине в Кемерове

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в областной столице отменены все культурные, развлекательные и спортивные мероприятия. Однако театры и музеи предложили горожанам альтернативу - виртуальные посещения. Теперь можно смотреть спектакли и посещать выставки, буквально не вставая с дивана, - «Комсомолка» составила для своих читателей культурную онлайн-программу.

Бабушка, почему у тебя такие большие зубы?

Идем на виртуальный спектакль.

Кемеровский музыкальный театр предлагает вспомнить замечательный спектакль «Красная Шапочка». Но - взглянуть на эту историю под другим углом.

«Красную Шапочку», придуманную великим французским сказочником Шарлем Перро, знают все. Авторы же этого спектакля создали свою версию сказки. Героиня не такая уж маленькая и беспомощная девочка, которую легко обмануть и съесть, а даже совсем наоборот: она - вполне современный и очень самостоятельный человек, любит петь и танцевать и разыгрывать своих лесных друзей. А те, в свою очередь, охотно принимают участие в этих веселых розыгрышах, поют и танцуют вместе с ней. Да и Бабушка оказывается под стать своей внучке - такая же озорная и бедовая. И никакой Волк им не страшен.

Вот поэтому путь Красной Шапочки к Бабушке превращается в яркое музыкальное представление под названием «Лесное кабаре». Здесь никто никого не съедает и не убивает, а разбойник Волк, попав в бурную стихию музыки, танца и пережив мощный натиск со стороны дружной компании, очень скоро становится вполне приличным зверем.

Смотрим спектакль онлайн - здесь >>

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Сотрудники музея-заповедника «Томская писаница» предлагают подборку видеоматериалов с занимательными мастер-классами «Магия рукоделия». Фото: «Томская писаница»

Оберег на здоровье

Участвуем в мастер-классах музея-заповедника «Томская писаница».

Сотрудники музея-заповедника «Томская писаница» предлагают подборку видеоматериалов с занимательными мастер-классами «Магия рукоделия».

Например, во время мастер-класса по наузу мастер рукоделия Елена Муравьева объяснит, как вязать науз - оберег в виде узла, завязанного определенным образом. В Древней Руси такие узлы были защитой от разных напастей. Традиционно наузы делались из кожаных ремешков или из шерстяных нитей. Реже применялись нити из других материалов. В видео предлагается сделать науз «на здоровье», который можно легко повторить дома из подручных нитей или шнурка.

Видео «Народная кукла» расскажет про игрушки в жизни древних славян. Мастер рукоделия Светлана Иванова рассказывает, как сделать своими руками куклу-пеленашку. По преданиям, этот вид русской народной куклы помогал отвести от новорожденного все напасти и сбить злых духов с толку, пустив весь негатив на игрушку, а не на малыша.

Кстати, а вы знали, что поддержать человека в трудную минуту может мистическое влияние пламени на его энергию: согреть в холод, подарить аромат для настроения, помочь мысленно перенестись из города поближе к природе. В видео мастер-класса можно будет увидеть пошаговое пояснение того, как скатать свечу из вощины с использованием ароматных сибирских трав.

Смотрим мастер-классы тут >>

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Фото: Кадр спектакля/kemfil.ru

Борис Годунов

Вспоминаем историю вместе с артистами филармонии.

Государственная филармония Кузбасса приглашает всех желающих посетить в режиме онлайн оперу «Борис Годунов».

Слушателей ожидает творение Модеста Мусоргского, написанное композитором в 1860-х годах на основе трагедии Александра Пушкина и материалов «Истории государства Российского» Николая Карамзина. Поставленная на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге в 1874 году, она вызвала большой резонанс среди публики и критиков, которые отметили особый народный дух, живость сцен, драматизм и грандиозный музыкальный замысел произведения.

На сцене филармонии благодаря солистам, Губернаторскому камерному хору и Губернаторскому симфоническому оркестру оживут страницы русской истории четырехвековой давности. Опера «Борис Годунов» прозвучит в редакции Дмитрия Шостаковича, наиболее близкой оригиналу. Партии Бориса Годунова и Пимена исполнят заслуженные артисты России Николай Лоскуткин и Владимир Огнев.

Смотрим оперу в режиме онлайн - здесь >>

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В преданиях и легендах ярко отразились исторические события, горнозаводские секреты, мифические места.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Мифы и легенды Кузбасса

Читаем интересный и редкий сборник.

В настоящее время Кузбасс объединяет в себе более ста народов (наций, народностей, этнических групп). Все они ставят своей задачей сохранение родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев и, конечно же, легенд и сказаний о реках, которые кормят и поят; о горах, богатых дичью и зверьем; о полях, лесах и лугах, наполненных красотой и тайной.

В преданиях и легендах ярко отразились исторические события, горнозаводские секреты, мифические места, встречи со снежным человеком - йети. В сказочную атмосферу волшебных созданий, взаимодействующих с миром людей, где царят мудрость и глупость, добро и зло, милосердие и жестокость, погружают мифы и легенды коренных жителей Кузбасса - шорцев и телеутов.

Все это есть в сборнике «Мифы и легенды Кузбасса» В него вошли разные предания и сказания. Доступная и увлекательная форма изложения делает богатейшее историческое наследие наших предков интересным, увлекательным и поучительным для всех без исключения.

Посмотреть и почитать сборник можно здесь >>

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Цикл передач Юрия Михайлова расскажет о необычных старинных экспонатах его показательной мастерской. Фото: Кадр экскурсии/youtube.com

Со старых чердаков, из бабушкиных сундуков…

Изучаем необычные экспонаты.

Кемеровский областной центр народного творчества и досуга представил жителям области цикл передач Юрия Михайлова о необычных старинных экспонатах его показательной мастерской.

Юрий Михайлов - мастер по изготовлению авторских коллекционных кукол, мастер по художественной обработке бересты, народный мастер Кузбасса, народный мастер Российской Федерации, член Союза художников России. Более 30 лет он занимается берестяным творчеством, которое стало делом его жизни. Юрий Михайлов является одним из основателей берестяного промысла нашего края - уникального явления местной художественной жизни. Благодаря бересте мастер получил широкую известность и признание. Юрий Михайлов стоял у истоков создания в Мариинске уникального музея «Береста Сибири».

Также он увлекается многими видами искусства: живописью и графикой; чеканкой по металлу; росписью по металлу и дереву; освоил редкую профессию таксидермиста. В настоящее время главное творение мастера - авторские коллекционные куклы. Со своими уникальными куклами он принимал участие в международных фестивалях в Саудовской Аравии и Франции. Был участником фестивалей народного творчества в Москве, международных фестивалей в Индии, Испании, Германии, США, Китае. Сегодня его туеса украшают музейные и частные собрания в нашей стране и за рубежом.

Посмотреть цикл передач Юрия Михайлова можно здесь >>