Виртуальный культпоход: Где побывать в Новокузнецке не выходя из дома

Давайте поговорим о мечтах. Каждый мечтает о чем-то своем. Одни - о том, чтобы всегда оставаться детьми, быть честными, открытыми и искренними. Другие - о том, что однажды откроют новые миры. И не просто откроют, а побывают там! Третьи - мечтают о мире и готовы отдать свою жизнь, чтобы их родные и близкие жили без бед и лишений. А о чем мечтаете вы? Возможно, наша сегодняшняя виртуальная культпрогулка вдохновит и вас на что-то!

Пушки, которые не стреляли

Открываем для себя рубрику краеведческого музея «Вот так предмет!»

Если вы хоть раз бывали в Новокузнецком краеведческом музее, то не могли не увидеть пушки, стоящие по обеим сторонам от дверей. А ведь эти самые пушки охраняют вход в музей с самого его появления в 1927 году. Правда, тогда он располагался в Кузнецке (сейчас - Кузнецкий район).

Создавались пушки как самое настоящее боевое оружие, чтобы оборонять город. Их привезли и установили на полубастионах Кузнецкой крепости, однако ни одного выстрела они так и не сделали. Более того, в какой-то момент грозные орудия и вовсе были сброшены со стен. Так и лежали бы они, зарастая мхом, если бы не Георгий Блынский.

О том, где были отлиты пушки, кто такой Георгий Блынский и как пушки оказались в краеведческом музее, вы узнаете из выпуска рубрики «Вот так предмет!» от Новокузнецкого краеведческого музея. Итак, поговорим о пушках, которые так ни разу и не выстрелили.

Смотрим рубрику музея «Вот так предмет!» - здесь >>

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Ежегодно Новокузнецкий художественный музей в мае организует выставки, посвященные Дню Победы. ФОТО: Кадр видео Новокузнецкого художественного музея

Они сражались за Родину

Отправляемся на виртуальное открытие выставки.

Ежегодно Новокузнецкий художественный музей в мае организует выставки, посвященные Дню Победы. Не стал исключением и 2020 год. Однако ситуация с коронавирусом внесла некоторые коррективы. Так, открытие выставки «Они сражались за Родину» проходило в непривычном формате - было виртуальным.

В честь 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и в рамках многолетнего проекта «Память огненных лет» в Новокузнецке открылась выставка работ художников. Все картины, представленные на ней, объединены общей темой и общей судьбой, через жизнь большинства из них прошла Великая Отечественная война. Одни художники сами были участниками военных действий, у других она забрала отцов и старших братьев, опалив их детство и юность огнем войны.

Каждый персонаж живописного полотна или скульптурной композиции воплощает в себе подвиг как отдельной личности, так и всего народа. Одни грудью закрывали амбразуры, другие ковали Победу на заводах, третьи врачевали раны воинов… И за каждым из воинов-победителей стояли их матери, отправляющие выросших сыновей и мужей на войну.

Об открытии виртуальной выставки и работах, представленных на ней, расскажет Лариса Ларина, директор Новокузнецкого художественного музея.

Посетить виртуальную выставку можно здесь >>

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Театр кукол «Сказ» приглашает посмотреть увлекательную сказку. ФОТО: Скриншот видео театра кукол «Сказ»

Алеша Попович, Добрыня Никитич, Змей Горыныч и Красная Шапочка

Защищаем границы Родины вместе с героями сказок.

Русь - страна великая, славящаяся могучими богатырями. Они с легкостью переносят на плече огромные дорожные камни, одолевают чудищ разных. Вот, например, Алеша Попович и Добрыня Никитич. Может, когда-то они и враждовали со Змеем Горынычем, но теперь вполне дружны: трехголовый змей добродушен, внимателен и ответственен, а силушки да удали у него столько же, сколько и у Алеши с Добрыней.

Но тут появилась Красная Шапочка… Кто она такая? Откуда взялась? Зачем ходит возле государственных границ? Именно с этим должны разобраться Алеша Попович, Добрыня Никитич да Змей Горыныч. Впрочем, каждый из вас вполне может помочь им решить все головоломки и преодолеть невзгоды.

Смотрим сказку онлайн:

Часть 1 >>

Часть 2 >>

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Новокузнецкий драматический театр приглашает на постановку о Питере Пэне. Фото: Сергей КОСОЛАПОВ

Питер Пэн, Венди и страна Нетинебудет

Берем немного пыльцы и летим навстречу приключениям!

Один мальчик никак не хотел расти. Он был уверен: если вырастешь, обязательно превратишься в скучного и занудного взрослого. А как же приключения, путешествия, сражения с пиратами, игры в индейцев, русалки? Как без всего этого сможет жить ребенок, если вдруг повзрослеет?

И тогда Питер Пэн отправился в страну Нетинебудет вместе со своими друзьями. Спустя еще некоторое время к ним прилетела Венди - да-да, та самая девочка, которая готова была стать мамой сразу всем потерянным детям. А вместе с Венди в чудесный полет на волшебный остров детства отправятся и все зрители. И, возможно, кто-то вспомнит о своих детских мечтах, чистой и безусловной любви и дружбе, преданности и честности. Давайте же и мы отправимся в виртуальное путешествие в страну Нетинебудет. А может, все еще может быть?

Отправляемся в волшебную страну с Питером Пэном - сюда >>

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Планетарий имени Альберта Федорова приглашает на лекцию об экзопланетах.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Смотрим на звездное небо и ищем новую Землю

Спешим на лекцию об экзопланетах.

Каждая мерцающая точка на небе - это солнце, которое такое же - а может, во много раз больше - как наша Земля. Миллионы солнц образуют галактику, а в космосе таких галактик - бессчетное количество. А ведь если есть звезды, то есть и планеты, на которых могут обитать живые разумные существа.

Мысль о том, что мы не одиноки во Вселенной, издревле волновала людей. Сейчас поиском экзопланет занимаются ученые-астрономы. И не исключено, что однажды они действительно сумеют найти новую Землю. А узнать, как они ищут бесконечные новые миры, можно благодаря лекции «Экзопланеты: в поисках новой Земли» от Новокузнецкого планетария имени Альберта Федорова.

Кстати, в 2020 году планетарий отмечает юбилей - 50 лет. Благодаря Альберту Федорову, бывшему разведчику, когда-то заболевшему звездами, в Новокузнецке построили первый за Уралом стационарный планетарий. Строительство шло долгих четыре года, а 5 мая 1970 года здесь состоялась первая лекция о космосе и звездах.

Есть ли жизнь за пределами Земли и нашей Солнечной системы? Мы пока не знаем ответа на этот вопрос. Но благодаря планетарию имени Альберта Федорова обязательно найдем его!

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