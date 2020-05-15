2020-05-15T10:44:50+03:00
Происшествия

Две женщины и два ребенка погибли при пожаре в Кузбассе

Еще одной женщине и двум детям удалось спастись [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Две женщины и два ребенка погибли при пожаре в Кузбассе. ФОТО: кадр видео СУ СК РФ по Кемеровской области.Две женщины и два ребенка погибли при пожаре в Кузбассе. ФОТО: кадр видео СУ СК РФ по Кемеровской области.
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В Кузбассе в одном из частных домов в Осинниках при пожаре погибли две женщины и двое детей. Спастись удалось только хозяйке дома и ее двум детям.

Три женщины и четверо детей вечером 14 мая легли спать в своем частном доме в городе Осинники. А в пятом часу утра 31-летняя хозяйка дома проснулась и обнаружила, что на веранде дома начался пожар. Женщина принялась будить своих родственников. Те проснулись и в панике в дыму попытались покинуть горящий дом. Первыми из дома выбрались сама хозяйка дома, ее 10-летний сын и 4-летняя племянница. А две ее родственницы, дочка и еще одна племянница никак не могли выбраться из дома. Женщина тут же позвонила родственнику и попросила у него помощи. Тот вызвал сотрудников МЧС.

Две женщины и два ребенка погибли при пожаре в Кузбассе.ВИДЕО: СУ СК РФ по Кемеровской области.

- Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили 38- и 35-летней женщин, девочек 5 и 13 лет без признаков жизни, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. - По предварительным данным очаг пожара располагался на веранде дома, причиной возгорание могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, либо короткое замыкание.

Специалисты проведут ряд экспертиз, чтобы определить точные причины пожара и смерти двух женщин и двух девочек. В региональном Следкоме отмечают, что сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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