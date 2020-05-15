2020-05-15T18:10:44+03:00
Общество

Обманутые дольщики из Кузбасса получат квартиры до конца года

Такое поручение дал губернатор региона
Екатерина РОМАНОВА
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Обманутые дольщики из Кузбасса получат квартиры до конца года. ФОТО: пресс-служба администрация правительства КузбассаОбманутые дольщики из Кузбасса получат квартиры до конца года. ФОТО: пресс-служба администрация правительства Кузбасса
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Во время рабочей встречи Сергея Цивилева с его заместителем по строительству Глебом Орловым главной была тема восстановления прав обманутых дольщиков.

Сергей Цивилев провел рабочую встречу со своим заместителем по строительству Глебом Орловым. Главной темой встречи был вопрос обманутых дольщиков. Несколько объектов долевого строительства не были завершены застройщиками. И кузбассовцы, вложившие в свои будущие квартиры немало средств, остались ни с чем.

Однако благодаря работе наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», входящей в «ДОМ.РФ», вопрос постепенно решается. Так, в 2019-2020 годах 649 кемеровчан и жителей Осинников уже восстановили свои права. В скором времени решится вопрос и у 417 граждан, которые участвовали в долевом строительстве двух домов в Кемерове - это ООО «ЕСК Феникс-Строй» и ЖК «Старт», двух домов в Кемеровском муниципальном округе - это ООО «Участие» и одного дома в Междуреченске - ЖСК «Известия».

- В Кузбассе не должно быть ни одного обманутого дольщика. Поручаю принять все возможные меры, чтобы закрыть эти вопросы в этом году, - заявил Сергей Цивилев.

В свою очередь, Глеб Орлов доложил, что во время мониторинга еще один объект - на этот раз в Мысках - вызвал опасения. Здесь с октября 2017 года возводится дом, для строительства которого также привлекались средства будущих жильцов. Работы идут медленно - сейчас только-только монтируется седьмой этаж 9-этажного дома. Однако уже сейчас этот объект взяли на контроль инспекторы Госстройнадзора Кузбасса.

На встрече также обсуждалось строительство социальных объектов, в том числе по нацпроектам. Глеб Орлов сообщил, что в 2020 году работы идут по плану.

- Строительство сейчас - это драйвер экономики. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, ни на одном объекте работы не остановим. Наоборот, для реализации проектов при необходимости будут привлечены дополнительные средства, - сказал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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