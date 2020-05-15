Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 мая

День за днем мы следим за развитием ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Сообщаем вам последние новости о числе заболевших и выздоровевших в регионе.

На утро 16 мая в Кузбассе медики в Кузбассе выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, с середины марта в регионе тесты на COVID-19 оказались положительными у 307 кузбассовцев. В инфекционных стационарах находятся 204 человека – все они получают необходимую медицинскую помощь. Еще 96 человек уже выздоровели и выписаны из больниц региона, причем о последних семи случаях выздоровления стало известно 15 марта. Семеро же кузбассовцев, у которых врачи диагностировали коронавирус, скончались.

Также на домашней изоляции, в стационарах и обсерваторах региона находятся 6461 человек.

Люди какого возраста чаще болеют коронавирусом?

По данным оперативного штаба, больше всего заболевших в Кузбассе старше 60 лет. Таких пациентов 106 человек. Тех, у кого в возрасте от 46 до 60 лет диагностировали коронавирус, оказалось 87 человек. Еще 64 кузбассовца с COVID-19 относятся к возрастной категории 31-45 лет, а 26 жителей региона в возрасте 18-30 лет. Есть среди заболевших и несовершеннолетние – из 24 человека.

Новые территории

На утро 16 мая еще одна территория Кузбасса пополнила список территорий, где выявлены заболевшие коронавирусом. Коронавирус диагностировали у одного из жителей Тисульского района.

Штрафы за прогулки

Граждан, которые нарушают предписания Роспотребнадзора об изоляции, ждут штрафы. В этом уже успела лично убедиться одна из жительниц Юрги. После возвращения из поездки горожанка не стала сидеть две недели дома, а отправилась в магазин. За нарушение предписания женщине придется заплатить административный штраф в 15 тысяч рублей. Впрочем, урок не пошел впрок: за день до окончания срока изоляции жительница Юрги вновь отправилась на прогулку. Материалы второго административного дела направлены в суд.

Ответы на важные вопросы

Кузбассовцев очень интересует: когда же торговые центры, кафе и рестораны заработают в прежнем режиме. Ответы на эти вопросы дал губернатор Сергей Цивилев в прямом эфире радио «Маяк». Пока жителям региона придется подождать их открытия, чтобы избежать распространения коронавируса.

Пока не летим

Отвечая на вопросы кузбассовцев, когда возобновится привычное авиасообщение между Кузбассов и другими регионами, Сергей Цивилев отметил, что и с этим пока придется немного подождать. По крайней мере до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Нужны ли пропуска?

А вот электронные пропуска пока вводить не планируется, несмотря на то, что электронная система, разработанная в Кузбассе, прошла тестирование и готова к работе.

- К тому моменту, когда система была готова к использованию, ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. Однако если одна развернется в другую сторону, систему пропусков введем, - отметил Сергей Цивилев.

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