Что сейчас происходит в торговых центрах Кузбасса

С 12 мая в Кузбассе несколько ослабили режим повышенной готовности из-за коронавируса. Многие магазины вновь заработали, а вот торговые центры пока не готовы открыться. Рассказываем, что в них происходит сейчас и когда ТРЦ заработают.

ТРЦ пустуют, но не сильно.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Накануне во время прямого эфира на радио «Маяк. Кузбасс» губернатор Сергей Цивилев ответил на вопрос, который интересует многих жителей региона: когда вновь заработают торговые центры, кафе и рестораны. Увы, в ближайшие дня этого не случится. В кафе и ресторанах посетители будут вынуждены находиться в замкнутом помещении и довольно близко друг от друга, а это увеличивает риск заражения коронавирусом.

Одежда на вешалках ждет модниц и модников.Фото: Лариса МАРУЦАК

Когда откроются ТРЦ, мы можем узнать уже с16 мая. Сергей Цивилев отметил, что во время межведомственного штаба специалисты тщательно проанализируют ситуацию и дадут рекомендации, можно ли возобновлять работу торговых центров.

Без маски ни в ТРЦ, ни в любой другой магазин не пустят!Фото: Екатерина РОМАНОВА

А пока специалисты анализируют, мы прошлись по торговым центрам и убедились: они, как и говорил губернатор, продолжают работать. Но не все и не полностью.

Так, в новокузнецком «Сити Молле» не прекращала работу «Лента», салона сотовой связи, товаров для животных и один из непродовольственных магазинов, где можно было купить маски, антисептики и прочие нужные мелочи.

Магазины ждут вас!Фото: Екатерина РОМАНОВА

В «Планете» с 12 мая открылось несколько магазинов – спортивных товаров, бытовой техники, обувной и магазин косметики. Впрочем, в большинстве своем они работают как пункты выдачи заказов.

Спортплощадки уже открыты, так что можно смело идти в спортмагазины за новинками!Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Кемеровская «Лапландия» пока пустует, однако и здесь с первого рабочего дня уходящей недели можно купить спортивные товары.

Магазин уже работае, но покупателей пока не особо много.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Заработали несколько магазинов с непродовольственными и очень нужными в быту товарами.

Продуктовые продолжают работать в кузбасских ТРЦ.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Продуктовый магазин, так же, как и салоны сотовой связи, не прекращали работу и во время введения режима повышенной готовности.

Призрачные покупатели и запрет на проход.Фото: Лариса МАРУЦАК

Если распространение коронавируса пойдет на спад, торгово-развлекательные центры начнут постепенно открываться и радовать посетителя своими товарами и услугами. Пока же их атриумы пусты, а магазины закрыты. Надеемся, ненадолго.