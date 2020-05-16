Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 мая

Число заболевших опасной коронавирусной инфекцией в Кузбассе вновь изменилось за минувшие сутки. Мы следим за развитием ситуации и сообщаем вам последние новости.

На утро 17 мая в Кузбассе в Кузбассе выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности их число достигло 321 человека. Одновременно с тем, как появляются новые пациенты с CIVID-19, тесты других пациентов, получавших ранее медицинскую помощь из-за коронавируса, показывают отрицательный результат. На утро 18 мая выписаны семь новых пациентов, и теперь число выздоровевших достигло 103 человек. Однако есть случаи и с летальным исходом: за весь период эпидемии в Кузбассе скончались семь пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус.

В настоящее время на 14-дневной домашней изоляции, в медицинских стационарах и в обсерваторах находятся 6186 человек.

По трем постановлениям

Медикам из Кузбасса, согласно двум постановления Правительства России и одного постановления Правительства Кузбасса. Кому положены эти выплаты и какие суммы уже переведены на зарплатные карты, прокомментировали в правительстве Кузбасса.

30 процентов на взнос по ипотеке

Студенты-медики рвутся на передовую и готовы в любой момент выйти на работу с коронавирусными заболевшими. Об этом сообщил Сергей Цивилев во время встречи со студентами. А также – об оплате 30 процентов первого взноса по ипотеке.

Девятые по Сибири

Рост числа заболевших коронавирусом в Кузбассе замедлился. Сейчас наша область находится на девятом месте по росту числа заболевших среди других регионов Сибири.

А что в торговых центрах?

Непродовольственные магазины уже заработали после вынужденной паузы из-за коронавируса в Кузбасса. А вот торговые центры пока закрыты. Мы вам покажем, что сейчас происходит в некоторых торговых центрах региона.

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