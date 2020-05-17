Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 мая

О заболевших и выписанных

За прошедшие сутки ситуация с коронавирусом в Кузбассе в очередной раз изменилась. Сообщаем последние новости.

По состоянию на утро 17 мая в Кузбассе в Кузбассе выявлено 7 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности их число достигло 328 человека.

При этом из инфекционных больниц было выписано 10 пациентов – их тесты показали отрицательный результат, а значит, люди здоровы и вернулись к привычному укладу жизни. Таким образом, на данным момент общее число выздоровевших достигло 113 человек. Однако есть случаи и с летальным исходом: за весь период эпидемии в Кузбассе скончались семь пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус.

В настоящее время в больницах получают врачебную помощь 208 человек с COVID-19. На 14-дневной домашней изоляции, в медицинских стационарах и в обсерваторах находятся 6367 человек.

Режим повышенной готовности продлен до 25 мая

Губернатор Сергей Цивилев 17 мая выступил с очередным посланием к жителям области. Он рассказал, что режим повышенной готовности продлевается до 25 мая. Вместе с тем – есть и послабления.

Глава региона отметил, что уровень заболеваемости в Кузбассе остается самым низким среди всех регионов Сибирского федерального округа. В связи с этим с некоторых территорий снимаются ограничения.

Так, с 18 мая в Краснобродском откроются отдельно стоящие магазины, можно будет гулять в парках и скверах, заниматься спортом на открытых площадках. В Белово и Беловском районе ограничения пока действуют в прежнем объеме. В Анжеро-Судженске, Мысках и Яйском районе снимаются ограничения по работе предприятий сферы услуг.

C 18 мая открываются летние веранды кафе и ресторанов в 23 районах Кузбасса, где количество заболевших не превышает критериев, установленных Роспотребнадзором. При этом, должны соблюдаться такие требования как дезинфекция, расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, масочный режим для персонала и другие правила.

Долгожданная новость для многих – начинается подготовка к открытию магазинов в торговых центрах (кроме предприятий общественного питания, детских игровых зон и кинотеатров). Они должны нанести разметку, подготовить запас масок и антисептиков.

Горячая линия по стимулирующим выплатам

Министерство здравоохранения Кузбасса открыло горячую линию для медиков, которые работают с заболевшими коронавирусом. По телефону они могут задать вопросы, касающиеся стимулирующих выплат.

Позвонить и задать все интересующие вопросы можно по телефону: 8-960-907-76-56. Время работы горячей линии – с 8.00 до 16.30.

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