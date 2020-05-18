В Кузбассе похолодает после дождичка в четверг

Погода в Кузбассе вновь изменится уже в скором времени. И если в ближайшие пару дней в регионе будет жарко и солнечно, то уже в четверг продут дожди, а температура воздуха снизится.

Нетипичная для мая жара вот-вот сменится относительной прохладой. И случится это в четверг после дождя. Пока же еще несколько дней придется потерпеть летнее пекло. Синоптики прогнозируют в ночь на вторник, 19 мая, +10…+15 градусов, а вот в горах ожидается до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. Вероятность осадков невелика, а восточный ветер местами может достигать скорости в 14 метров в секунду.

Ночь на среду, 20 мая, будет такой же теплой, впрочем, как и день. Будет жарко, дождя не ожидается, а ветер хоть и сохранит скорость, но сменит направление на южное.

В ночь на четверг, 21 мая, будет еще теплее: до +16 градусов, а в горах – до +5. А вот днем столбики термометров опустятся до +22…+27 градусов, пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер сменит направление на юго-западное и слегка усилится.

На пару градусов понизится температура в ночь на пятницу, 22 мая. Днем температура продолжит понижаться и составит +18…+23 градуса. Местами могут пройти дожди. Юго-западный ветер стихнет до 2-7 метров в секунду, но местами его скорость по-прежнему будет выше – до 12 метров в секунду.

За сутки в Новокузнецке может выпасть месячная норма осадков. ФОТО: скриншот страницы gismeteo.ru

По данным Гисметео, в пятницу на юге области пройдут сильные дожди и грозы: ожидается почти месячная норма осадков за сутки! При этом на севере осадки будут намного скромнее, но гроза также ожидается. В субботу температура воздуха продолжит понижаться, а в воскресенье поднимется до +22 градусов. При этом на юге области в субботу возможны грозы, а в воскресенье будет солнечно. А вот на севере на все выходные зарядят небольшие дожди.