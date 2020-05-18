После коронавируса: что поменялось в системе общественного транспорта Кемерово и как сэкономить на проезде

Вы наверняка уже не раз слышали фразу о том, что после окончания эпидемии коронавируса наш мир изменится. И если о некоторых грядущих изменениях можно лишь догадываться, то другие перемены уже стали очевидными. Жители городов привыкнут часто мыть руки и должны будут носить защитные маски еще несколько недель или даже месяцев, чтобы наверняка оградить себя от опасности заражения. Большинство покупателей окончательно перейдет на безналичную или бесконтактную систему оплаты – это позволит свести к минимуму контакты с продавцами, благо сегодняшний уровень развития технологий позволяет применять этот безопасный способ оплаты практически повсеместно. Совершенно точно изменения коснутся системы общественного транспорта. Хотя специалисты единогласно сходятся во мнении о сокращении количества любых поездок, все же и в нынешнее непростое время возникают ситуации, в которых никак не обойтись без общественного транспорта. А ведь именно транспорт уже изменился.

АВТОБУСЫ

Как подсчитали в городском управлении транспортных услуг, из-за режима самоизоляции в Кемерово пассажиров общественного транспорта стало вдвое меньше. Большинство горожан никуда не ездят, они добросовестно остаются дома, чтобы уберечь себя и близких от опасности заражения. Весь общественный транспорт Кузбасса перевели на работу по расписанию выходного дня, в городе ежедневно на линию выходила лишь половина всего автопарка, но с 10 апреля решено было пустить транспорт по режиму рабочего дня – это сделали для того, чтобы люди в салоне транспорта не толпились.

Несмотря на то, что обязательный режим самоизоляции по всей стране продлили, с приходом последнего весеннего месяца людей на улицах Кемерово значительно прибавилось. Городские власти с пониманием отнеслись к этому, и даже разрешили некоторые праздничные мероприятия.

Например, в День Победы кемеровчанам и гостям города можно было возложить цветы у памятников героям ВОВ, однако в процессе необходимо было соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 метров друг от друга.

Однако послабления пока не коснутся пассажиров общественного транспорта. Более того, бесплатный проезд, которым ежегодно пользовались пенсионеры с 1 мая по 1 октября, отменили. Но остались другие способы сэкономить на поездках, такие, как транспортная карта или скидка при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».

НЕТ ЗАРАЗЕ

В Кузбассе с момента введения режима «Повышенной готовности» общественным транспортом в основном пользуются те, кто даже в нынешнее непростое время должны ежедневно ходить на работу. Эпидемиологическая ситуация в регионе сейчас не простая, поэтому им особенно важно оградить от опасности заражения не только себя и своих близких, но и коллег.

В связи с этим перевозчики обязаны уделять дезинфекции особое внимание. Салоны автобусов обрабатывают обеззараживающими растворами каждый день, и теперь без соответствующей отметки в путевом листе транспорт попросту не имеет права выходить на линии. Сотрудники городского управления транспорта регулярно проверяют исполнение этого требования, и, если вдруг кто-то из перевозчиков осмелится выпустить на линию не обеззараженный транспорт – его ждет штраф.

Обязанность соблюдать противоэпидемиологические меры лежит не только на перевозчиках, но и на самих пассажирах. В салоне общественного транспорта, как и в любом другом общественном месте, кемеровчане должны находиться в защитной повязке или медицинской маске. При этом пассажирам рекомендовано закрывать руки защитными перчатками и обязательно соблюдать социальную дистанцию – минимум 1,5 метра от других пассажиров. Соответствующая разметка нанесена и на остановках общественного транспорта.

ДАЖЕ ДЕШЕВЛЕ

Мало кто из экспертов уверенно может назвать дату, когда необходимость соблюдать противоэпидемиологические меры останется в прошлом и жизнь столицы Кузбасса снова пойдет в привычном ритме. Но уже сейчас, при соблюдении известных мер предосторожности, пользоваться общественным транспортом в Кемерово можно. Причем делать это не только безопасно, но даже с экономией. До 30 июня в городе действует акция для держателей бесконтактных карт «Мир» любого банка. При поездке в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт, держатели карт «Мир» могут оплатить проезд с выгодой. Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой в 4 рубля.

Кстати, расплачиваясь любой картой «Мир» в онлайн-магазинах, вы можете помочь врачам в борьбе с коронавирусом. За каждую оплату, совершенную онлайн в период с 17 апреля по 20 июля, платежная система перечислит один рубль медицинским организациям. Держатель карты за это ничего не платит – средства переводит сама платежная система «Мир». В среднем по картам «Мир» совершается около 25 млн оплат в интернете в месяц.