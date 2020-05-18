Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 мая
Каждый день ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется, появляются новые заболевшие и новые выздоровевшие. А мы следим за развитием ситуации и рассказываем вам о том, что происходит.
По данным оперативного штаба, на утро 19 мая кузбасские врачи диагностировали коронавирус еще у пяти новых пациентов. В общей сложности в регионе 333 заболевших с середины марта.
114 кузбассовцев вылечились от коронавируса, о последнем выздоровевшем стало известно 18 мая. Число летальных исходов не изменилось – семь человек.
Еще 6821 человек, прибывших из других регионов или контактировавших с заболевшими, находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.
Где выявлены новые заболевшие?
Случаи заражения зафиксированы в Новокузнецке – здесь двое заболевших. По одному заболевшему в Мысках и Прокопьевске. Первый заболевший появился в Междуреченске. К слову, женщина незадолго до того, как у нее появились признаки ОРВИ, а тесты на коронавирус оказались положительными, проходила лечение в Новокузнецке.
Ультрафиолетовые рециркуляторы
Чтобы борьба с коронавирусом была более продуктивной, в Кузбассе наладили выпуск УФ-бактериальных рециркуляторов. Они способны обеззараживать воздух в местах большого скопления людей. Площадь обработки может быть от 35 до 120 квадратных метров. Кузбасские рециркуляторы дешевле аналогов из Новосибирска и Екатеринбурга, но ничуть не уступают в эффективности.
Ограничения – сняты!
Сразу в нескольких территориях Кузбасса сняты ограничительные меры. Так, в Краснобродском открылись отдельно стоящие магазины, разрешены прогулки в парках и скверах. В Анжеро-Судженске, Мысках и Яйском районе начинают работу предприятия сферы услуг. А вот в Белове и Беловском районе ограничения продолжают действовать.
Отдых в сокращенном варианте
А вот детский отдых этим летом будет организован иначе. Пока детские оздоровительные лагеря ориентируются на прием только детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сможет ли отдохнуть в загородных лагерях прочая ребятня, пока не известно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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