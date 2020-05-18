Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 мая

Каждый день ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется, появляются новые заболевшие и новые выздоровевшие. А мы следим за развитием ситуации и рассказываем вам о том, что происходит.

По данным оперативного штаба, на утро 19 мая кузбасские врачи диагностировали коронавирус еще у пяти новых пациентов. В общей сложности в регионе 333 заболевших с середины марта.

114 кузбассовцев вылечились от коронавируса, о последнем выздоровевшем стало известно 18 мая. Число летальных исходов не изменилось – семь человек.

Еще 6821 человек, прибывших из других регионов или контактировавших с заболевшими, находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.

Где выявлены новые заболевшие?

Случаи заражения зафиксированы в Новокузнецке – здесь двое заболевших. По одному заболевшему в Мысках и Прокопьевске. Первый заболевший появился в Междуреченске. К слову, женщина незадолго до того, как у нее появились признаки ОРВИ, а тесты на коронавирус оказались положительными, проходила лечение в Новокузнецке.

Ультрафиолетовые рециркуляторы

Чтобы борьба с коронавирусом была более продуктивной, в Кузбассе наладили выпуск УФ-бактериальных рециркуляторов. Они способны обеззараживать воздух в местах большого скопления людей. Площадь обработки может быть от 35 до 120 квадратных метров. Кузбасские рециркуляторы дешевле аналогов из Новосибирска и Екатеринбурга, но ничуть не уступают в эффективности.

Ограничения – сняты!

Сразу в нескольких территориях Кузбасса сняты ограничительные меры. Так, в Краснобродском открылись отдельно стоящие магазины, разрешены прогулки в парках и скверах. В Анжеро-Судженске, Мысках и Яйском районе начинают работу предприятия сферы услуг. А вот в Белове и Беловском районе ограничения продолжают действовать.

Отдых в сокращенном варианте

А вот детский отдых этим летом будет организован иначе. Пока детские оздоровительные лагеря ориентируются на прием только детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сможет ли отдохнуть в загородных лагерях прочая ребятня, пока не известно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Междуреченска заразилась коронавирусом в Новокузнецке

Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Междуреченске. Как оказалось, заболевшая до этого проходила лечение в новокузнецкой больнице. (подробности)

Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на 18 мая: пять человек

18 мая в Кузбассе вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. На утро понедельника в общей сложности выявлено 333 заразившихся COVID-19. (подробности)

Сергей Цивилев продлил действие режима повышенной готовности до 25 мая

Губернатор Сергей Цивилев выступил с очередным посланием к жителям области. Он рассказал, что режим повышенной готовности продлевается до 25 мая. Вместе с тем - есть и послабления. (подробности)

В каких городах разрешили с 18 мая открыть летние кафе

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 17 мая обратился с очередным посланием к жителям региона. Он сообщил, что режим повышенной готовности продлевается до 25 мая, но вместе с тем вводятся некоторые послабления. (подробности)