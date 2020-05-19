Заразившимся коронавирусом медикам в Кузбассе выплатят дополнительную компенсацию

Кому и сколько положено

Медикам, которые заразились коронавирусом во время исполнения своих обязанностей, выплатят дополнительную компенсацию. Сумма составит более 68 тысяч рублей.

Механиз выплаты дополнительных страховых гарантий прописан в указе №313 президента России. Финансово обеспечивать проект будет Фонд социального страхования.

-Теперь, если медицинский работник в результате контакта с зараженным коронавирусной инфекцией пациентом или его биологическим материалом заболел, ему выплатят пособие по временной нетрудоспособности в размере 68 811 рублей, - сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

В случаях, когда заражение COVID-19 приводит к инвалидности, медицинским работникам предусмотрены выплаты:

1 группа – 2 064 339 рублей;

2 группа – 1 376 226 рублей;

3 группа – 688 113 рублей.

Семья погибшего от коронавируса работника здравоохранения получит более 2,700 миллиона рублей.

-Данные меры дополнительных страховых гарантий распространяются на врачей, медсестер, младший медицинский персонал и водителей скорой помощи и только в случае заражения их при исполнении трудовых обязанностей, - уточнили в ведомстве.

Как будет проводиться работа по выплате компенсаций

На совещании, которое прошло с главными врачами медицинских организаций, замгубернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник подчеркнул, что заболевшие медики должны получить причитающиеся деньги быстро и без проволочек.

-В Кузбассе, к счастью, их не много. Поэтому уже сегодня необходимо начать эту работу и в течение суток предоставить информацию в Фонд социального страхования для начисления положенных сумм. Несмотря на то, что Постановление вышло 16 мая, выплаты по нему предусмотрены и за те случаи заражения, которые произошли до вступления его в силу.

Как только случай заражения у медработника будет подтвержден, руководитель учреждения должен уведомить Фонд соцстраха и провести расследование случая, чтобы сотрудник как можно скорее получил выплату.

Также на совещании руководителям медорганизаций было поручено усилить контроль за состоянием здоровья сотрудников и увеличить количество проводимых на COVID-19 тестов.

-У нас созданы возможности для проведения тестов, мы обследуем до 1000 медицинских работников ежедневно, считаю, что этого не достаточно. Недопустимо и нарушение сроков обследования медицинских работников. Главным врачам это направление также необходимо взять на личный контроль!, – отметил Алексей Цигельник.

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