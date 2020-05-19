Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 мая

Каждый день мы пристально следим за развитием в Кузбассе ситуации с коронавирусом. Есть новости, которые нас огорчают, но есть и такие, которые вселяют оптимизм. Разбираемся, что же важного произошло за минувшие сутки.

По данным оперативного штаба, на утро 120 мая кузбасские врачи диагностировали коронавирус еще у девяти новых пациентов. В общей сложности число заболевших в регионе достигло 342 человек начиная с середины марта.

117 кузбассовцев вылечились от коронавируса, о последних трех выздоровевших стало известно 20 мая. Число летальных исходов не изменилось - семь человек.

Также 6923 человека, прибывших из других регионов или контактировавших с заболевшими, находятся на обязательной 14-дневной домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.

Где появились новые заболевшие?

За предыдущие сутки случаи заражения зафиксированы в Новокузнецке - здесь двое заболевших. По одному заболевшему в Мысках и Прокопьевске. Первый заболевший появился в Междуреченске. К слову, женщина незадолго до того, как у нее появились признаки ОРВИ, а тесты на коронавирус оказались положительными, проходила лечение в Новокузнецке.

В первой пятерке

Правительство России выделило Кузбассу деньги на выплаты медикам в мае. Эта сумма составила 375 миллионов 395 тысяч рублей. По размеру предоставленных средств регион оказался в числе пяти первых в Сибирском федеральном округе. Всего же регионы СФО получат более 3,5 миллиардов рублей.

В почте больше нет очередей

В Кузбассе Почта России запустила новую услугу. Теперь жители могут прийти в одно из почтовых отделений по предварительной записи. Записаться кузбассовцы могут через сайт компании или мобильное приложение. Пока сервис работает в тестовом режиме и доступен в 10 наиболее крупных отделениях почтовой связи.

Воспользоваться сервисом и получить с его помощью любую почтовую услугу могут физические лица. Для обслуживания лиц по предварительной записи выделено 16 операционных окон во всех отделениях.

Осторожно: мошенники!

Мы уже не раз писали о том, что семьи с детьми с период пандемии коронавируса могут получить выплаты от государства. К сожалению, ситуацией начали активно пользоваться и мошенники. Они создают поддельные сайты госуслуг и выманивают у посетителей персональные данные. Кузбасское отделение Пенсионного фонда РФ предупреждает об осторожности!

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