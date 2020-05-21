Гипсовые дети, красные звезды и патефоны: В новокузнецком подвале нашли памятник ушедшей эпохи

Безмолвным приветом из прошлого стоят статуи двух малышей возле одного из домов в старом центре Новокузнецка. Когда-то они были рядом: девочка одной рукой обнимала младшего братишку. А сейчас от «обнимашек» у мальчика на спине осталась лишь кисть, а сама рука с частью гипсового тела девочки утрачена. Откуда взялась эта скульптурная композиция и что с ней будет дальше?

От сестринских объятий осталась лишь кисть руки на спине гипсового мальчонки.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Дети, звезды, патефоны

- Да с неделю назад тут подвал разбирали. Этот или этот, - неопределенно машет рукой один из жильцов дома. – Я на работе был, вечером приезжаю, а тут такое творится!

Мужчина уверяет, что из недр подвала в тот день на свет извлекли не только гипсовых детей. Там были старые вещи времен СССР – красные звезды, патефоны и многое другое.

- Представляете, всякие «лексусы» понаехали, все по багажникам распихали и уехали, - смеется мужчина. – Эх, не успел я себе патефончик взять!

Детей же гипсовых оставили возле дома. Вот и стоят, разлученные, но рядышком - на тоненьких ножках-арматурах, устало вглядываясь в испещренный трещинами асфальт – такой же старый, как и они сами.

Когда-то неравнодушные жители Новокузнецка спасли скульптурную композицию, изображающую двух девушек.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Время, назад!

Гипсовые дети – типичный элемент советской уличной скульптуры. В первой половине XX века подобные статуи не были редкостью ни в Новокузнецке, ни в других городах СССР. Чаще всего они изображали людей труда или были посвящены известным личностям. Многие понят гипсового Ленина «с рукой», пионеров с горнами, барабанами или флагами, девушек с веслами… Возле Дворцов культуры обязательно устанавливали тематические скульптуры, но сегодня канули в Лету имена тех, кто создавал эти композиции.

Ленин "с рукой" в Парке советской скульптуры.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- Материала о советской уличной скульптуре в нашем городе практически нет. Даже о крупных памятниках - Суворову, Кирову, Неизвестному солдату (сейчас Воин-Освободитель). Когда пытаемся найти конкретику, упираемся в предположения и домыслы, но не в факты, - рассказывает Петр Лизогуб, историк и краевед, заместитель директора по науке Новокузнецкого краеведческого музея.

Пионеры в Парке советской скульптурыФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Помимо официозных скульптур были и те, которые не несли пропагандистской нагрузки. Вот, например, за ДК металлургов, по словам Петра Лизогуба, стояла композиция «Дети, играющие в пушбол» - сюжет нередкий в советской уличной скульптуре, но при этом для нашего города несколько необычный. В том же Саду металлургов был знаменитый фонтан с лягушками и утками. Да что уж говорить – свои фонтаны и фонтанчики были даже в некоторых дворах!

С времен СССР во дворе дома на проспекте Металлургов, 25, сохранился фонтан.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Дети и… пингвины?

Дети, сиротливо стоящие возле одного из домов в Соцгороде, тоже относятся к советской уличной скульптуре. Сюжет композиции не уникален: такие же сестра с братом несколько десятков лет назад поселились в Омске. Когда-то они были прописаны у Дворца пионеров, а потом переехали на Соборную площадь. Причем у ног малышей расположились пингвины. Почему именно эти птицы? Неизвестно.

Дети, кормящие пингвинов в Омске. ФОТО: скриншот 2gis.ru. Снимок Вадима Свиридова

Кормят пингвинов малыши и в городе Кстово Нижегородской области – аккурат напротив детсада «Пингвин». Значит, и наши гипсовые дети тоже вполне могли любоваться этими нелетающими птицами – уж больно похожи они на тех, сохраненных омичами, малышей.

- Могу предположить, что скульптуру с пингвинами установили у нас в городе уже в послевоенное время – это бы соответствовало общим тенденциям уличной культуры в Новокузнецке, - отмечает Петр Лизогуб. – Хотя она могла появиться и раньше: про Омск утверждается, что там эта группа была установлена при открытии парка в 1936 году.

В отличие от омской сестренки, у новокузнецкой в глазах лишь тоска и безысходность.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Увы, сколько мы ни искали в интернете, ни беседовали со старожилами, найти точный ответ, где же были эти гипсовые дети раньше, так и не удалось. Многие сначала уверенно называли один из дворов на Пионерском проспекте (неподалеку от знаменитых «Оленей») или Сад металлургов. Но потом задумчиво морщили лбы и говорили: «Нет, не там… Но где-то видел!»

Гипсовые стауи в одном из дворов проспекта Пионерского. ФОТО: Андрей Чекалин

Лучик надежды

В управляющей компании, которая обслуживает дом, подтвердили, что извлекли скульптурную композицию из подсобного помещения, расположенного в подвале. Но прежде, чем «Дети…» там оказались, произошла целая история.

- Когда-то эта композиция стояла во дворе дома на Пионерском проспекте. Несколько лет назад жители пытались их отреставрировать, но неудачно: новые части рассыпались, - рассказали в управляющей компании.

Сейчас печальные дети обреченно глядят на испещренный трещинами асфальт. Но в скором времени их отреставрируют и, возможно, отправят в Парк советской скульптуры.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В конце концов, гипсовые мальчик и девочка оказались в кустах – забытые, заброшенные, обреченные на окончательное разрушение. Но нашлись неравнодушные люди, которые «приютили» бедолаг – в подсобке. А сейчас их вынесли оттуда, чтобы перевезти в другое место.

- Обязательно отреставрируем, восстановим и установим в Парке советской скульптуры, - добавили в управляющей компании.

Там мальчик и девочка, возможно, что даже с пингвинами, окажутся в хорошей компании таких же гипсовых скульптур из прошлого: пионеров с горном и флагом, Ленина «с рукой», Павки Корчагина – спасенных, отреставрированных неравнодушными новокузнечанами… А значит, и у «Детей...» может быть будущее.