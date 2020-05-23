2020-05-23T09:02:16+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Защитные маски, изготовленные на конкурсе Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ», переданы Совету по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса

Молодые специалисты компании «СУЭК-Кузбасс», которые принимают активное участие во Всероссийской акции «#Мы вместе».
Яков КРЫМСКИЙ
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Молодые специалисты компании «СУЭК-Кузбасс» в ходе телемоста. Фото: АО«СУЭК – Кузбасс»Молодые специалисты компании «СУЭК-Кузбасс» в ходе телемоста. Фото: АО«СУЭК – Кузбасс»
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Акция организована совместно с Общероссийским народным фронтом, в рамках телемоста рассказали о своей волонтёрской деятельности Председателю Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анне Цивилевой.

С начала акции волонтерами СУЭК в Киселевске и Ленинске-Кузнецком было доставлено более двухсот продовольственных наборов гражданам старшего возраста, вынужденным соблюдать режим самоизоляции. Активисты отметили, что искренние слова благодарности от земляков, получивших адресную помощь, подтверждают необходимость подобных благотворительных акций. Также волонтеры подчеркнули - участие в таких добрых делах вызывает чувство гордости и за Кузбасс, и за Компанию. Люди реально видят, что они не одиноки в этой трудной ситуации, что о них помнят и заботятся.

Поддержка и взаимопомощь в период пандемии проявляется в самых разных формах. Так, ученики кузбасских школ, гимназий, лицеев, а также участники движения Трудового отряда СУЭК приняли активное участие в Межрегиональном благотворительном конкурсе Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» на лучший проект по изготовлению защитных (немедицинских) масок. За считанные дни в региональный оргкомитет конкурса поступило более тысячи самых разнообразных масок, сделанных руками подростков.

По мнению самих конкурсантов, одна из причин, почему не все молодые носят маску в этот сложный период распространения коронавирусной инфекции, ее якобы «немодность». Поэтому многие подошли к конкурсу со своими дизайнерскими идеями. В изготовлении применялись такие приемы рукоделия, как аппликация, вышивка, роспись по ткани. Среди наиболее популярных тем, используемых при изготовлении масок, побеждаемый коронавирус, цветущая природа, логотип СУЭК и, конечно, просто позитивные улыбки.

Среди наиболее популярных тем, используемых при изготовлении масок, побеждаемый коронавирус, цветущая природа, логотип СУЭК и просто позитивные улыбки. Фото: АО«СУЭК – Кузбасс»

Среди наиболее популярных тем, используемых при изготовлении масок, побеждаемый коронавирус, цветущая природа, логотип СУЭК и просто позитивные улыбки. Фото: АО«СУЭК – Кузбасс»

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора многоразовые маски, выполненные из тканых материалов, не являются медицинскими изделиями. Но они эффективны в сочетании с другими методами профилактики (избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов). К тому же после обработки многоразовые маски можно использовать повторно.

Окончательные итоги конкурса, охватывающего вместе с Кузбассом такие территории присутствия СУЭК, как Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Республики Бурятия и Хакасия, пока не подведены и победители в различных номинациях еще не выявлены. Но изготовленные маски уже сейчас могут найти свое применение в борьбе с коронавирусом. Поэтому все конкурсные работы были переданы в Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса и региональный штаб всероссийской акции «Мы вместе» по оказанию нуждающимся кузбассовцам волонтерской поддержки.

В ходе телемоста с молодыми специалистами компании «СУЭК-Кузбасс» председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева тепло поблагодарила всех волонтеров за проявленную сопричастность и ответственность во время пандемии: «Нам приятно, что к акции «Мы вместе» подключается все больше неравнодушных людей, появляются новые формы работы и поддержки. Волонтеры помогают тем, кто в этом нуждается, дарят радость и хорошее настроение. Мы видим, что они делают это искренне, с открытым сердцем и любовью к людям. Благодарим за вашу работу, за ваш бесценный труд!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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