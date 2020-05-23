Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 мая

Мы продолжаем следить за развитием ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Сообщаем, какие изменения произошли к 24 мая.

По данным оперативного штаба, на утро Кузбассе выявили еще 15 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших достигло 406 человек. Одновременно с этим 138 человек с момента выявления первого случая уже выздоровели и выписаны из больниц региона, из них восемь - за минувшие сутки. Новых случаев с летальным исходом не было, и их число по-прежнему составляет семь человек.

На обязательной 14-дневной домашней изоляции, в медицинских стационарах и в обсерваторах находятся 7939 человек.

«Последние звонки» в режиме онлайн

В Кузбассе 25 мая в школах пройдут «Последние звонки». Из-за угрозы распространения коронавируса они будут организованы в режиме онлайн.

Как рассказали в министерство образования и науки региона, в этом году 11 класс оканчивают 10 783 человек, еще 27 428 школьников – 9 класс. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией праздник пройдет в режиме онлайн в формате «Выпускник Кузбасса 2020. Время быть первыми».

Опасная косметология

Жительница Междуреченска, которой поставили диагноз «коронавирусная инфекция», оказывала косметологические услуги на дому. Теперь устанавливается круг людей, которые могли контактировать с заболевшей.

Администрация города обратилась к жителям, чтобы они оказали помощь в сложившейся ситуации.

Плановые осмотры возвращаются

Больницы в Кузбассе постепенно начнут возвращаться к привычному режиму работы. Оказание населению плановой помощи поэтапно расширится, сообщил губернатор Сергей Цивилев.

-Ситуация позволяет постепенно возвращать больницы Кузбасса к обычному режиму работы, к оказанию плановой медицинской помощи. Это необходимо многим жителям области, которым нужно плановое лечение, в том числе и с краткосрочной госпитализацией, - сообщил глава региона.