Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 мая

Ежедневно меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Так, на 25 мая в регионе выявлены новые случаи заражения. Однако есть и выздоровевшие.

На утро 25 мая в Кузбассе выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с момента выявления первого случая COVID-19 у 418 кузбассовцев диагностировали это заболевание. Сейчас 269 человек получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных больницах Кузбасса. А вот 142 пациента уже находятся дома: после лечения из тесты на коронавирус показывают отрицательный результат. О последних четырех случаях выздоровления стало известно утром 25 мая. Число летальных исходов не изменилось.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8680 человек.