Последний звонок в режиме онлайн пройдет в Кузбассе

25 мая для выпускников 9 и 11 классов кузбасских школ прозвенит последний звонок. Правда, в этом году праздник будет проходить в несколько непривычном формате.

Маленькая первоклассница с огромными бантами, сидящая на плечах выпускника, звон колокольчика, в последний раз в этом году звучащий в школьных стенах, слезы выпускников, у которых завершился не просто очередной – последний учебный год в школе – таков праздник «Последний звонок». Несмотря на эпидемию коронавируса, прозвенит он и в этом году. Правда, в непривычном для всех формате.

Последний звонок онлайн

Встреча выпускников 9 и 11 классов назначена на 25 мая, полдень. Правда, не в школьных дворах и актовых залах, а на сайтах школ. Именно здесь будут организованы онлайн-трансляции праздников. К слову, в 2020 году 11-е классы заканчивают 10 783 ученика. Еще 27 428 детей выпускается из 9 класса. И каждый из них – вместе с родителями – сможет побывать на виртуальном празднике. В самих же школах окна украсят портретами выпускников, которые отличились в учебе, развесят праздничные баннеры. А фильмы о выпускниках и презентации об из достижениях покажут в социальных сетях и на сайтах школ.

- Главы муниципалитетов, начальники управления образованием и директора школ поздравят ребят и педагогов в видеообращениях. Сами выпускники также смогут сказать слова благодарности в рамках онлаи н-акции «Примите наши поздравления», «Открытка учителю», «Мы желаем ВАМ…» или разместить фото и видео в своих социальных сетях, - отметили специалисты министерства образования и науки Кузбасса.

Воздушные шары

По уже сложившейся традиции в этот день выпускники загадывают самые заветные желания и отпускают в небо воздушные шары. В этом году от традиции решили не отказываться. Правда, акция «Воздушный шар мечты» тоже будет проходить в нетрадиционном формате. В 13.00 во многих территориях выпускники выпустят из окон своих домов воздушные шары, на которых напишут желания или поздравления.

Выпускники мечтают увидеться вживую друг с другом.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Звонок прозвенит для всех

Выпускники с грустью говорят о своем последнем звонке. Они уже немного скучают по обычной школьной суете, которая так рано прервалась в этом году, и были бы радо лично увидеться со всеми и вместе услышать последний звон школьного колокольчика. Большинство из них уверено: личная встреча с одноклассниками и учителями была бы очень приятной.

- Сегодня для всех выпускников состоится их последний школьный звонок! По истечению обстоятельств данное мероприятие будет проводиться дистанционно. Каждый 11-классник будет сидеть дома и через экран монитора говорить слова благодарности своим учителям, слушать напутственные слова. Мне немного грустно, поскольку не будет всей полноты эмоций, которые могли бы ощутить в жизни. Хочется с каждым увидеться, обнять и выразить огромную благодарность каждому учителю за их вклад в нас. Очень жаль, что мой последний звонок будет проходить дома, сидя у экрана, - поделилась 11-классница одной из кемеровских гимназий Катя Позолотина.

Мама Кати вспоминает свой последний звонок – каким волнующим был момент, отделяющий обычную школьную жизнь от экзаменов – выпускных и вступительных. Женщина соглашается: праздник должен быть ярким и запоминающимся. И если сейчас, из-за эпидемии COVID-19 это возможно только в онлайн формате, пусть так и будет.

А вот некоторые 9-классники еще не успели в полной мере ощутить тоску по школьным занятиям, да и для многих из них «Последний звонок» прозвенит лишь через два года.

- В этом году я оканчиваю 9-ый класс. На виртуальный «Последний звонок», конечно же, схожу, - смеется выпускница новокузнецкого лицея Алина Иванова. – Лично для меня он – не последний, так как продолжу учебу в 10 классе, и со всеми учителями мы обязательно встретимся 1 сентября! Мне кажется, что еще никто из выпускников не бывал на таком массовом виртуальном празднике. Так что интересно посмотреть!

Кстати, папа Алины даже слегка удивился, что «Последний звонок» - уже сегодня. Говорит, дочь около полуночи только закончила писать очередную работу для школы. Так как девочка собирается учиться дальше, мужчина надеется, последний звонок для нее прозвенит по-настоящему.

- Если честно, хотелось бы, чтобы «Последний звонок» был настоящим праздником, достойным завершением школьной жизни. К сожалению, формат онлайн – единственный оптимальный в сложившейся ситуации с коронавирусом. Обязательно посмотрим, поучаствуем, - поделился мыслями Антон Иванов. – И, будем надеяться, в будущем эти праздники будут проходить в привычном формате или будут совмещаться.

Мама еще одного 11-классника, выпускника кемеровской школы, уверена: новый вынужденный формат «Последнего звонка» - не изменит тех теплый отношений, которые сложились в классе сына.

- За спиной – 11 лет школьной жизни моего сына Максима, пролетевших как один миг. Сегодня последний звонок. И мне, как маме выпускника, конечно же, сегодня хотелось бы сидеть в зале среди таких же счастливых родителей и с гордостью смотреть на сына, - делится мыслями Ирина Васильева. – Но жизнь внесла свои коррективы. Последний звонок для нас сегодня проходит онлайн. Конечно, жаль, но это ничего не меняет. Жизнь продолжается! Желаю всем выпускниками всего лучшего! Горжусь своим сыном и верю в лучшее!

- Выпуск-2020. Дистанционный последний звонок – онлайн. Грустно, необычно, нестандартно. Но мы с надеждой смотрим в будущее, - со смесью грусти и оптимизма говорит Альфия, мама выпускника Гриши Евстратова. – Лишены живого общения, лицом к лицу, глаза в глаза, объятий. Но – таковы сегодняшние реалии. Очень надеемся, что выпускной вечер пройдет уже в обычном формате. Увидимся со всеми, обнимемся, повеселимся.

Сухой закон

Напомним, что в Кузбассе в праздничные дни запрещена продажа алкогольных напитков. Относится к таким праздникам и «Последний звонок». Несмотря на то, что прозвенит он виртуально, запрет на продажу вполне реальный так что 25 мая пройдет под знаком трезвости во всех территориях Кузбасса.

Всероссийский «Последний звонок»

Дистанционный «Последний звонок» пройдет и на официальном сайте и в соцсетях министерства просвещения России. Также в министерстве образования и науки Кузбасса напомнили о том, что в 2020 году отменены итоговые экзамены для 9 классов, а ЕГЭ перенесли на целый месяц – на 29 июня. Прием же документов в вузы начнется лишь в августе. Не исключено, что в этом году из-за эпидемии коронавируса и учебный год начнется раньше.