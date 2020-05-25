2020-05-25T14:22:42+03:00
Бизнес-новости Кемерова

За 4 месяца 2020 года РСХБ предоставил аграриям 520 миллиардов рублей

Это выше показателя за аналогичный период прошлого года на 23 процента
Яков КРЫМСКИЙ
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За четыре месяца 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 520 млрд рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 23%. Порядка 87% корпоративных заемщиков АПК - предприятия сегмента малого и среднего бизнеса.

«Сейчас наша ключевая цель — обеспечить аграриев необходимыми средствами на посевную. От качества проведения сезонных работ без преувеличения зависит продовольственная безопасность страны. Для наших заемщиков действует механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5% годовых», - отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

За 4 месяца 2020 года Россельхозбанк выдал на проведение сезонно-полевых работ 184 млрд рублей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2019 года. По льготной ставке с начала 2020 года Банк предоставил аграриям более 114 млрд рублей, из них 45 млрд предприятиям малого и среднего бизнеса.

Объём льготных кредитов в РСХБ на текущий момент составляет 433,5 млрд рублей, из которых 134,9 млрд рублей выдано по краткосрочным кредитам и 298,6 млрд рублей - на инвестиционное кредитование.

«Льготное финансирование является драйвером развития агропромышленного комплекса. В текущих условиях агросектор хотя и пострадал в меньшей степени, но нуждается в серьезной поддержке. Первоочерёдное содействие сельскохозяйственной отрасли должно быть направлено на сохранение субсидирования при пролонгации краткосрочных кредитов на оборотный капитал и инвестиционных кредитов для заемщиков, которые столкнулись с ростом стоимости реализации проектов из-за валютной составляющей», - подчеркнула Ирина Жачкина.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Тариф «Сезонный Легкий» ориентирован на представителей малого и микробизнеса и рассчитан на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. По условиям продукта клиенты Банка могут получить целевые займы в сумме до 50 млн рублей в ускоренном порядке. Всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа — можно получить в кредит до 5 млн рублей.

Для субъектов малого и среднего бизнеса, занимающихся производством и переработкой сельхозпродукции, разработан специальный продукт «Микро АПК». По условиям тарифа предприниматели могут получить кредит до 5 млн рублей на срок до 1 года по льготной ставке до 5% годовых. По условиям банковского продукта клиентам необходимо иметь открытый расчетный счет в Банке. Средства могут быть использованы на пополнение оборотных средств для приобретения семян, удобрений, сырья для переработки и других производственных запасов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349.

ИСТОЧНИК KP.RU

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