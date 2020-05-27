2020-05-27T10:56:14+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2020 года по МСФО

АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 квартал 2020 года
Яков КРЫМСКИЙ
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АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

«РСХБ — универсальный коммерческий банк, но при этом мы являемся и специализированным отраслевым банком. Нашей ключевой задачей, как и в предыдущие годы, является поддержка АПК и сельского населения. В 1 квартале 2020 года мы нарастили объемы кредитования агропромышленного комплекса и выдачи по льготной сельской ипотеке по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». С учетом текущей ситуации, по нашей оценке, большинство аграриев столкнётся с рядом проблем, и многим из них потребуется поддержка. С другой стороны, мы видим ряд возможностей, открывающихся перед сельхозпроизводителями. Поэтому в ближайшее время мы ждем увеличение спроса на кредитные ресурсы», - отмечает Первый заместитель Председателя Правления Кирилл Левин.

В отчетном периоде Группа продемонстрировала рост объемов своего бизнеса по всем ключевым направлениям, обеспечила рост корпоративного и розничного портфелей, сформировала устойчивую ресурсную базу в значительном объеме, поддержала необходимую операционную эффективность и прибыльность.

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за 1 квартал 2020 года увеличился на 4,7% (+116,4 млрд рублей) и составил 2,587 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2019 года на 5,6% (+112 млрд рублей) и составил 2,110 трлн рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась за 3 месяца 2020 года на 1,0% (+4,5 млрд рублей) до 478 млрд рублей.

Размер активов Группы на конец 1 квартала 2020 года составил 3,515 трлн рублей, прирост за 3 месяца на 9,3% (+299,7 млрд рублей).

За 3 месяца 2020 года депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 282,4 млрд рублей (+11,4%) и составили 2,769 трлн рублей, в том числе средства юридических лиц увеличились на 230,7 млрд рублей (+17,8%) до 1,525 трлн рублей. Депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли с начала года на 51,7 млрд рублей (+4,3%) до 1,243 трлн рублей.

Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов составила 83,3%. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31 марта 2020 составило 94%.

Чистый процентный и комиссионный доход по результатам 1 квартала 2020 года увеличился на 11% до 23,7 млрд рублей по сравнению с 21,4 млрд рублей за аналогичный период 2019 года. Чистая процентная маржа сохранилась на уровне прошлого года. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило на 31 марта 2020 года 57%.

Чистая прибыль Группы по итогам 1 квартала 2020 года составила 618 млн рублей.

На 31 марта 2020 года собственный капитал Группы (по балансу) составил 191,4 млрд рублей.

Показатель достаточности капитала Н1.0 на 01.04.2020 (в соответствии с требованиями Банка России) составил 14,7%.

«В условиях распространения пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, падения мировых цен на энергоносители и возросшей волатильности на мировых финансовых рынках наметилось снижение деловой активности в основных отраслях экономики страны. В этих условиях Правительством РФ и Банком России был разработан комплекс мер, обеспечивающий комплексную поддержку экономики, финансового сектора и населения. Указанные меры сразу начали давать результаты, однако масштаб потерь из-за временной остановки производственной деятельности можно будет объективно оценивать поэтапно по мере восстановления предпринимательской активности. Россельхозбанк, например, в рамках государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» снизил ставки до 5,9% годовых», - отметил Кирилл Лёвин.

По его словам, Группа Россельхозбанка встретила период нестабильности хорошо подготовленной, бесперебойно предоставляя своим клиентам полный комплекс традиционных банковских услуг и продолжая развивать высокотехнологичные продукты и сервисы в области дистанционного банковского обслуживания. «Нам еще предстоит в будущем оценить влияние текущей ситуации на деятельность наших клиентов, несмотря на то, что сегодня российские аграрии оказались менее подвержены такому воздействию по сравнению с представителями целого ряда других отраслей. Мы будем корректировать свои бизнес-планы, исходя из таких оценок. Прочные рыночные позиции создают нам основу для дальнейшей реализации нашей стратегии, приоритетом которой является оказание всесторонней поддержки развитию производства и расширению экспорта российского агропромышленного комплекса», - добавил он.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349.

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