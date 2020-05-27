2020-05-27T18:05:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, новости на утро 28 мая

Как изменилась ситуация с коронавирусом в Кузбассе за сутки
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирус в Кузбассе, новости на утро 28 маяКоронавирус в Кузбассе, новости на утро 28 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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На утро 28 мая в Кузбассе выявлены как новые случаи заболевания коронавирусом, так и случаи выздоровления. Рассказываем о самых важных событиях за минувшие сутки.

18 новых случаев заражения коронавирусом выявили специалисты на утро 28 мая. То есть, с середины марта число заболевших уже достигло 462 человек. В инфекционных стационарах получают необходимую медицинскую помощь 290 пациентов.

На данный момент выписались из больниц 165 человек, в том числе семеро - за прошедшие сутки.

Число пациентов с коронавирусом, умерших от тех или иных заболеваний, в течение двух недель остается прежним - семь человек.

9672 человека находятся на 14-дневной изоляции, в стационарах или обсерваторах после возвращения из-за рубежа, других регионов России или после контакта с заболевшими коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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