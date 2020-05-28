2020-05-28T13:06:27+03:00
Общество

От +2 до +22, дожди и грозы: какой будет погода в выходные в Кузбассе#домалучше

Прогноз дали синоптики Кемеровского гидрометцентра
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
От +2 до +22, дожди и грозы: какой будет погода на выходных в КузбассеОт +2 до +22, дожди и грозы: какой будет погода на выходных в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на выходные в Кузбассе. Ожидаются большие перепады температур, а также дожди и грозы.

В пятницу днем по области прогнозируется +17… +22 градуса, местами +11… +16. Будет дуть северо-западный ветер с переходом на юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров. Днем по северу области возможны небольшие дожди. Ночью и утром туман.

В субботу, 30 мая, ночью ожидается +2… +7, местами до +12. Днем воздух прогреется до +17… +22 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, кое-где с порывами до 18 метров. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В ночь на воскресенье столбики термометров покажут +4… +9 градусов, днем ожидается +15… +20. В этот день порывы западного ветра могут достигать 20 метров в секунду. Как и накануне, ожидаются дожди с грозами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Новокузнецке вводится ограничение на движение большегрузов
Кузбасская прокуратура остановила деятельность золотодобытчиков за загрязнение реки Берикуль
Кемеровчанин проверял подругу на верность с помощью флешки и попал под суд
И снова заморозки: в ночь на пятницу в Кузбассе ожидается -3 градуса
В пострадавшую от урагана деревню в Кузбассе направлена группировка МЧС
В Прокопьевске ребенку-инвалиду возместили расходы на лечение после вмешательства прокурора
С 1 июля в Кузбассе введут налог на самозанятых
В Кемерове экстренно прооперировали мужчину с проволокой в глазу
За сутки от коронавируса в Кузбассе вылечились 18 человек
В каких городах выявлены новые 20 случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе
Еще у 20 пациентов в Кузбассе обнаружен коронавирус
Прокурор встретился с жителями разрушенной ураганом кузбасской деревни
За взятку в 30 тысяч рублей кузбассовец заплатил штраф в 150 тысяч
Четыре детсада и поликлинику закрыли из-за медработника с коронавирусом в Кузбассе
В Кузбассе пьяный альпинист похитил пять велосипедов
Агафья Лыкова молится о заболевших коронавирусом в Кузбассе
Оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Кузбассе
В Кузбассе более 12,5 тысячи объектов рынка проверили на соблюдение масочного режима
Во время урагана из кемеровской квартиры сдуло попугая