От +2 до +22, дожди и грозы: какой будет погода в выходные в Кузбассе#домалучше

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на выходные в Кузбассе. Ожидаются большие перепады температур, а также дожди и грозы.

В пятницу днем по области прогнозируется +17… +22 градуса, местами +11… +16. Будет дуть северо-западный ветер с переходом на юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров. Днем по северу области возможны небольшие дожди. Ночью и утром туман.

В субботу, 30 мая, ночью ожидается +2… +7, местами до +12. Днем воздух прогреется до +17… +22 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, кое-где с порывами до 18 метров. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В ночь на воскресенье столбики термометров покажут +4… +9 градусов, днем ожидается +15… +20. В этот день порывы западного ветра могут достигать 20 метров в секунду. Как и накануне, ожидаются дожди с грозами.