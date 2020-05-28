2020-05-28T18:23:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, новости на утро 29 мая

Продолжаем следить, как меняется ситуация с коронавирусом в
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирус в Кузбассе, новости на утро 29 маяКоронавирус в Кузбассе, новости на утро 29 маяФото: Иван МАКЕЕВ
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На утро 29 мая в Кузбассе выявлены как новые случаи заболевания коронавирусом, так и случаи выздоровления. Рассказываем о самых важных событиях за минувшие сутки.

Сразу 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили специалисты на утро 28 мая. То есть с середины марта число заболевших уже достигло 482 человек. В инфекционных стационарах получают необходимую медицинскую помощь 292 пациента.

На данный момент выписались из больниц 183 человека, в том числе 18 - за прошедшие сутки.

Число пациентов с коронавирусом, умерших от тех или иных заболеваний, в течение двух недель остается прежним - семь человек.

9832 человека находятся на 14-дневной изоляции, в стационарах или обсерваторах после возвращения из-за рубежа, других регионов России или после контакта с заболевшими коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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