Жительницу Кузбасса с COVID-19 обвинили в заражении соседа через вентиляцию

Одну из жительниц города Прокопьевска госпитализировали по решению суда. Как оказалось, у нее выявили COVID-19. Также есть предположение, что она могла заразить одного из соседей - через вентиляцию.

Чуть-чуть поднялась температура

В один из дней прокопчанка почувствовала себя нехорошо: у нее болела голова, поднялась температура. Женщина обратилась в больницу. Помимо обычных манипуляций у нее взяли анализы на коронавирус.

- 21 мая я обратилась в больницу с температурой 37, у меня сразу же померили температуру: она поднялась до 37,3 - и отвели в отдельный кабинет. Туда пришел сотрудник и взял анализ, - рассказывает прокопчанка.

Температура была незначительной, а уже на следующий день прокопчанка чувствовала себя нормально. Поэтому звонок из больницы был неожиданностью: тест - положительный. После похода в поликлинику прокопчанка, по ее словам, находилась дома.

- Некоторые личности пишут , что я ходила подвергала всех опасности. Бред полнейший! Я с первого дня, как поднялась температура до 37, после больницы сижу дома, никуда не выхожу, - делится женщина.

23 мая пациентке выдали постановление о самоизоляции, специалист Роспотребнадзора подтвердила, что она может лечиться дома, так как нет признаков заболевания. При этом врач все время находился на связи с прокопчанкой. 25 мая сделали повторный тест ей самой, членам ее семьи и жителям подъезда. И тут оказалось, что COVID-19 подтвердился не только у нее, но и у одного из соседей.

О заболевшем соседе сообщили специалисты Роспотребнадзора. . ФОТО: Инстаграм героини публикации

Вентиляция и госпитализация

Несмотря на положительный тест на COVID-19, прокопчанка может лечиться дома, если у нее заболевание протекает бессимптомно и состояние не ухудшается. Однако тут особую роль играют условия, в которых она должна находиться.

- Действительно, эта женщина могла оставаться дома. Для этого нужно, чтобы она была в полной изоляции, то есть - никаких родственников дома быть не должно, выходить из квартиры даже в подъезд нельзя, - прокомментировали в пресс-службе кузбасского Роспотребнадзора. - Однако в материалах дела о принудительной госпитализации есть доказательства, что она все-таки нарушала самоизоляцию и выходила в подъезд.

Когда же у одного из жильцов подъезда тоже диагностировали коронавирус, медики выдвинули версию, что заражение могло произойти через общую систему вентиляции дома.

- Да, про вентиляцию и про то, что я могла заразить соседа, мне сказал по телефону главный государственный санитарный врач Прокопьевска Владимир Вачаев, - рассказывает прокопчанка. - Он сообщил, что готовит уголовное дело.

Особое волнение медработников и сотрудников Роспотребнадзора вызывало то, что вместе с женщиной в квартире находились ее дети. Несмотря на то, что у них тесты на коронавирус были отрицательными, а у прокопчанки коронавирус протекает практически бессимптомно (по данным Роспотребнадзора - есть кашель), вероятность заражения существует.

- Ей несколько раз предлагали госпитализацию, однако прокопчанка отказалась. В конце концов ее госпитализировали по решению суда, - отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В больнице. . ФОТО: Инстаграм героини публикации

Не согласна!

Сообщение о том, что состоится суд о принудительной госпитализации, женщина получила буквально за 10 минут до заседания. Разумеется, она не могла ни сама присутствовать там, ни найти представляющего ее интересы адвоката. Решение суда было ожидаемым, но женщина с ним не согласна. Более того, она указывает на ошибки, допущенные в документе.

- Суд о принудительной госпитализации состоялся без моего участия . Самочувствие у меня отличное, я была дома с детьми и никуда не выходила. В обвинительном документе содержалось множество ошибок, в том числе там было имя другого человека с туберкулезом, - отмечает прокопчанка.

И действительно: на скриншотах решения суда на одном и том же листе фигурируют как COVID-19, так и туберкулез, а через несколько строк после реального имени и фамилии прокопчанки присутствует некий гражданин Иванов.

Решение суда с чужой фамилией удивило прокопчанку. ФОТО: Инстаграм героини публикации

Женщина сейчас находится в больнице. Ей назначено лечение, медики взяли еще раз необходимые анализы. Но прокопчанка обеспокоена тем, что ее дети и супруг находятся в обсерваторе.

- Дети и муж сейчас в обсерваторе, - переживает прокопчанка. - Только почему и зачем, если они могли находиться дома в нормальных условиях? А сейчас мои дети в маленькой комнатушке!

И если старшему можно объяснить, почему им нельзя выходить оттуда, то младший в силу возраста пока не может понять этого. Женщина уверена: она не нарушала режима самоизоляции и имеет право оставаться дома с детьми.