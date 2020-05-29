За рулем и на страже Родины

29 мая свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты Вооруженных Сил Российской Федерации. Представить современную армию без тех, кто управляет техническими средствами передвижения, невозможно. От них зависит перевозка военнослужащих и оборудования, снабжение войск, своевременная эвакуация больных и раненых. Огромную роль сыграли военные автомобилисты во времена Великой Отечественной: посчитано, что с 1941-го по 1945 ими было перевезено свыше 101 миллиона тонн различных грузов. А знаменитая Дорога Жизни, по которой именно на автотранспорте удавалось эвакуировать людей и доставлять продовольствие в осажденный Ленинград?!

В сегодняшней армии потребность в квалифицированных водительских кадрах все так же высока. Не зря многие мальчишки стремятся перед уходом на службу получить заветные водительские корочки – права на управление транспортом категории B и С.

Здесь помогают молодежи осознать, что такое патриотизм и любовь к Родине. Фото: Сергей Гуриков

Подготовкой водителей для Вооруженных Сил РФ в Кемерове, начиная с 1969-го года занимается центр профессиональной подготовки и патриотического воспитания ДОСААФ России. Ежегодно здесь выпускают не менее 200 профессионалов, которые пополняют ряды российской армии и управляют в войсках легковым и грузовым автотранспортом.

Обучаем кадры для армии

- Ребята призывного возраста проходят у нас обучение бесплатно, однако перед этим им необходимо пройти строгий отбор и медицинскую комиссию, - рассказывает Виктор Петрович Дик, заместитель руководителя центра по учебно-воспитательной части полковника запаса. – Мы сотрудничаем с военными комиссариатами города Кемерово, а также городов Топки и Березовский. Исходя из потребностей вооруженных сил, мы готовим водителей категорий А, В, С, D, E. Однако наиболее востребованными являются водители грузового транспорта, необходимость в водителях автобусов и грузовиков с прицепов в армии существенно меньше.

После завершения обучения молодые люди отправляются на военную службу. Многие после окончания срока остаются в вооруженных силах уже на контрактной основе. Те же, кто выбирает «гражданку» тоже не пропадают: имея востребованную во все времена и хорошо оплачиваемую профессию водителя, можно подыскать себе отличное место работы – вакансий очень много. Ребята устраиваются в транспортные компании, крупные холдинги, ритейлерские сети.

В прошлом году Кемеровский центр ДОСААФ отметил 50-летие. За плечами у тех, кто обучает водителей на базе центра – колоссальный опыт.

- Теоретическую подготовку у нас преподают два сотрудника с огромным стажем, - продолжает Виктор Петрович. – Это Нина Тимофеевна Шамовцева – уникальный специалист, чье истинное призвание в жизни – это готовить ребят к службе в армии, и Сергей Иванович Шенцев, тоже очень опытный человек, помимо подготовки водителей, он у нас еще занимается обучением автокрановщиков. Есть у нас и такое направление, обучение по нему длится 5 месяцев. Тоже хорошая возможность получить востребованную профессию.

Виктор Петрович Дик — заместитель начальника ПОУ «Кемеровский центр профессиональной подготовки и патриотического воспитания» РО ДОСААФ России КО, полковник запаса. Фото: Сергей Гуриков

Кроме занятий в превосходно оборудованных классах, начинающие водители отрабатывают первоначальные навыки управления транспортом на специализированной площадке (она базируется в районе старого мототрека ДОСААФ), а затем вместе с инструкторами выходят на городские маршруты. Центр имеет необычный по сравнению с другими школами автопарк: кроме мотоциклов и легковых авто, в нем имеются военные грузовики. В основном обучение ведется на новых двухосных грузовиках КамАЗ 4305, также иногда используются и старые машины КамАЗ 4310. Параллельно учащиеся получают и навыки мелкого ремонта автотранспорта. Полноценно специальность автомеханика они, конечно, не осваивают, но устранить поломку грузовика в дороге проблемой для них уже не будет.

Курсант Глеб Пан. Фото: Сергей Гуриков

…и просто готовим хороших водителей

Важный момент – пройти обучение в кемеровском центре ДОСААФ могут отнюдь не только будущие бойцы по направлению из военкомата, но и в принципе все желающие – просто за свой счет, как и в обычной автошколе.

- Разница в том, что мы готовим более основательно, у нас больше классов, оснащенных демонстрационными материалами, наглядными пособиями, серьезный парк техники, а все преподаватели имеют наработанный годами обширный опыт. Обучение практическим навыкам вождения проводят пять мастеров производственного обучения. Вот, например, Анатолий Иванович Болтенков – трудится у нас много лет, преподает также категорию E. Андрей Валерьевич Голозов обучает не только водителей грузовиков, но и автобусов. Наши ветераны Олег Георгиевич Лосанов, Анатолий Анатольевич Калинкин, сотни их воспитанников-учеников трудятся сегодня на благо Отечества и нашего великого трудового народа. Не можем сегодня не вспомнить Татьяну Владимировну Параскун, которая более 35 лет отдала служению оборонной организации ДОСААФ. Это люди высочайшей ответственности, досконально знающие профессию. А ведь если учиться – то у лучших, не так ли?

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России – вот как расшифровывается аббревиатура ДОСААФ. Это общественная организация с богатыми традициями и увлекательной историей. Здесь не только готовят водителей, крановщиков для Вооруженных Сил, но и всячески содействуют военно-патриотическому воспитанию молодежи. Чего стоит один музей истории ДОСААФ с уникальными экспозициями, посвященными не только самой школе, но и техническим видам спорта: мотоциклетному спорту, спортивной малой авиации, дельтапланерному спорту, а также прославленному кемеровскому летчику Владимиру Мартемьянову. В канун главных государственных праздников школьники и студенты приходят сюда на экскурсии ежедневно и уходят с горящими глазами. И немудрено: ДОСААФ аккумулирует в себе все направления, которые в любые времена заставляют сердца мальчишек биться чаще.

Мастер производственного вождения Ольга Колмакова с курсантом. Фото: Сергей Гуриков

Регулярно здесь проводятся и мероприятия с участием ребят из военно-патриотических клубов и представителей других общественных организаций области и города и области. Направленность самая разная: спортивная, туристическая, военная, воспитание духовности. Здесь помогают молодежи осознать, что такое патриотизм и любовь к родине.

- От лица всего центра поздравляю с днем военного автомобилиста всех мальчишек, которые сейчас проходят службу, наших выпускников. Желаю им успехов, здоровья, счастья! – улыбается Виктор Петрович Дик. – А также желаю всем ребятам, которые сегодня определяются с будущей профессией, сделать верный личностный и гражданский выбор.