Переезд за город и доставка на дом: как работает Tele2 в условиях самоизоляции

Неожиданное появление коронавируса и ограничения, связанные с этим, сильно повлияли на работу многих компаний. Не стала исключением и компания Tele2. О том, что сейчас происходит в работе оператора, рассказал директор МР «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский.

Дмитрий Кромский - о работе Tele2 в условиях самоизоляции из-за коронавируса.

Из города – на дачу

С началом самоизоляции и режима повышенной готовности изменилась географическая модель потребления трафика. Если раньше наибольшее количество дневных звонков фиксировали в деловых центрах города, то теперь чаще всего звонят из спальных районов, пригородов и дачных поселков.

- В самом начале периода самоизоляции наши клиенты в Сибири израсходовали на 8% больше голосового трафика, чем за период со 2 по 23 марта. Это немногим меньше, чем в новогодние каникулы. Выросло и потребление мобильного интернета, - отметил Дмитрий Кромский.

Специалисты компании еще в начале эпидемии предусмотрели «переезд» абонентов и начали готовить сети к высоким нагрузкам.

- Только за последний месяц на 30 наиболее загруженных базовых станциях в Сибири мы запустили технологию MIMO 4x4, которая позволяет увеличить скорость мобильного интернета, – раскрыл секрет стабильной связи Дмитрий Кромский.

С окончанием эпидемии основная часть трафика из спальных районов, пригорода и области сибирских городов вернется в центр. Но уже сейчас ясно, что некоторые компании, вынужденно перешедшие на удаленку, не станут возвращаться к постоянному посещению офиса.

Если раньше днем кузбассовцы звонили из деловых центров городов, то сейчас - из спальных районов, пригородов и дач. ФОТО: Tele2

Бизнес на удаленке

Часть компаний Кузбасса была вынуждена перевести своих сотрудников на удаленную работу. Теперь вместо личных встреч – онлайн-конференции и звонки. Планерки проводятся онлайн, а это привело к тому, что у бизнеса изменились потребности в мобильных услугах.

За минувшие два месяца увеличилось число корпоративных клиентов. А те, кто давно сотрудничает с Tele2, подключают тарифы с большим объемом интернет трафика.

Одним словом, бизнесмены готовы обеспечивать своих специалистов всей необходимой для работы вне офиса инфраструктурой. В первую очередь – мобильным интернетом.

Почти все вопросы можно решить дистанционно. ФОТО: Tele2

Забота о покупателе

Несмотря на режим повышенной готовности, Tele2 продолжает работать практически в прежнем режиме. Так, 94 процента салонов связи и модулей в Сибири по-прежнему открыты для клиентов.

- С первой недели изоляции мы обеспечили персонал салонов средствами дезинфекции, перчатками и масками, что позволило им продолжать обслуживать клиентов, - поясняет Дмитрий Кромский. - Мы стремимся поддерживать количество работающих салонов на том уровне, который позволит предотвратить образование очередей и предоставить хороший сервис каждому клиенту. Неважно, за чем он пришел – за новой SIM-картой или внести очередной платеж по кредиту.

Забота о сотрудниках

Как и многие другие компании, Tele2 оказалась перед необходимостью переводить сотрудников на удаленную работу. Причем пришлось на ходу приспосабливаться к новым реалиям. Менее чем за две недели IT-специалисты настроили удаленный доступ для 8000 работников компании по всей стране. Сейчас в офисах компаний лишь те, чью работу невозможно выполнять дистанционно.

- Работа по поддержке абонентов – от действительно нужных продуктовых решений и до молниеносного изменения плана развития сети и приоритизации строительства – была сделана нами в условиях удаленной работы, - с гордостью отмечает Дмитрий Кромский. - Это был очень сложный вызов, но мы с ним справляемся.

Директор МР «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский рассказал о работе компании в ноых условиях. ФОТО: Tele2

Не выходи из комнаты!

Действительно: зачем покидать дом без особой необходимости? Интернет-магазин Tele2 в условиях самоизоляции начал стремительно развиваться. Теперь дистанционно можно сделать практически все: проконсультироваться с врачом, сделать онлайн-заказ, приобрести SIM-карт. Доставят же SIM-карту курьеры или служба доставки «Яндекс.Такси».

— Мы предлагаем нашим абонентам расширенные возможности для онлайн-заказов SIM-карт и возможности дистанционной регистрации в сети. С начала периода изоляции количество онлайн-заказов SIM-карт в Сибири выросло в разы относительно обычного уровня. Tele2 запустила расширенную доставку SIM-карт во всех регионах Сибири (она доступна не только в городах, но и в районных центрах), а в Красноярске, Норильске, Томске, Новосибирске, Омске, Барнауле и Кемерове мы уже запустили доставку SIM-карт совместно с сервисом "Яндекс.Такси". Водитель доставит SIM-карту с инструкцией по активации абоненту, который самостоятельно зарегистрирует карту в сети и дистанционно подтвердит свою личность, — рассказал Дмитрий Кромский.

Бесконтактная покупка, бесконтактная доставка... ФОТО: Tele2

Быть на связи

Прежние тарифные планы, онлайн-заказы, доставка – это лишь часть того, как специалисты Tele2 заботятся о своих клиентах. Так, звонки на горячую линию по коронавирусу и сайт стопкоронавирус.рф для абонентов доступны вне зависимости от баланса и наличия пакета трафика.

- Tele2 поддержала клиентов, остававшихся в марте-апреле за рубежом, предоставив им возможность бесплатно пользоваться популярными мессенджерами в роуминге и организовав для них справочную SMS-рассылку с телефонами посольств и консульств, - отметил Дмитрий Кромский. - Кроме того, на всех тарифах у нас действует опция «SOS-пакет», который включается автоматически, когда на счете недостаточно средств для списания абонентской платы – при нулевом балансе абоненты могут пользоваться самыми необходимыми приложениями: WhatsApp, Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор.