Коронавирус в Кузбассе, актуальные новости на 30 мая

Сколько новых заболевших выявили в Кузбассе за минувшие сутки? Сколько человек вылечились от коронавируса? Мы ответим вам на эти вопросы!

На утро 30 мая медики диагностировали коронавирус еще у 13 кузбассовцев. Все они сейчас находятся в инфекционных больницах региона и получают необходимую медицинскую помощь. Кстати, количество пациентов, которые проходят лечение в стационарах, не изменилось - 292 человека. Так получилось потому, что еще 13 человек вылечились от коронавируса и их выписали из больницы. Таким образом, число выздоровевших достигло 196 человек. Всего же с начала эпидемии коронавируса в Кузбассе были зафиксированы 495 случаев заболевания.

Число летальных исходов остается неизменным - семь человек. На домашней изоляции, в обсерваторах и медицинских стационарах находятся 9796 человек, контактировавших с заболевшими коронавирусом, а также те, кто прибыл из-за рубежа или других регионов России.

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