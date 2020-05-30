Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 мая

Ежедневно ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется. А мы следим за ней и сообщаем вам, наши читатели, самые актуальные новости.

На утро 31 мая, по данным, которые предоставил оперативный штаб, в Кузбассе было зафиксировано 25 новых случаев заболевания коронавирусом. А в общем с момента выявления первого случая заболевания в инфекционных стационарах региона оказались 520 человек.

Одновременно с тем, как появляются новые заболевшие, появляются и нвоые выздоровевшие. На утро 31 мая их число достигло 222 человек с середины марта, а последние 26 случаев были зафиксированы 31 мая. Одновременно с этим 291 человек продолжает получать медицинскую помощь в стационарах региона.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9460 человек, - отмечает оперативный штаб. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.