Виртуальный культпоход: Чем заняться на карантине в Кемерове

Прогулка по библиотеке. Фото: Кадр виртуального тура

Прогулка по библиотеке

Отправляемся в виртуальный тур по необычному зданию.

В июне 2020 года Государственной научной библиотеке Кузбасса имени Федорова исполняется 100 лет. Основанная в 1920 году как Щегловская городская библиотека, она росла и развивалась вместе с городом и регионом, за столетие став по статусу, месту и роли в системе библиотек центральной библиотекой Кемеровской области - Кузбасса и получив имя выдающегося земляка, поэта Василия Федорова.

Все, кто проходил мимо или бывал в библиотеке, обращали внимание на трехэтажное величественное здание и его великолепные внутренние интерьеры. Библиотека размещается в здании, построенном по авторскому проекту кемеровского архитектора Владимира Сурикова, специально созданному для библиотеки областного уровня. А в 2007 году решением региональных властей зданию библиотеки присвоен статус памятника архитектуры регионального значения.

Виртуальная экскурсия, сформированная в рамках празднования 100-летия библиотеки, познакомит с элементами внешнего облика и интерьеров главной библиотеки Кузбасса, представит факты и легенды о строительстве уникального библиотечного здания.

Отправляемся в виртуальный тур по необычному зданию здесь>>

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Музыка для души. Фото: Кадр с концерта

Музыка для души

Слушаем виртуальный концерт.

Солисты и коллективы Государственной филармонии Кузбасса в рамках проекта «Музыка в храме» провели три концерта в кемеровском храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии. Если вы по каким-то причинам не смогли на нем побывать, то предлагаем вам посмотреть это замечательное выступление в режиме онлайн.

Концерт «Вокально-органные шедевры» представили солисты филармонии - органистка Елена Шевченко, вокалистки Ольга Музыкова и Елена Корчуганова. Они исполнили вокальные и органные духовные, церковные композиции XVIII - XXI столетий, созданные композиторами Германии, Австрии, Франции, Италии и России.

После него прошел концерт «Возвышенное и земное» ансамбля скрипачей «Созвучие». Изюминка программы в ее контрастах: знаменитые духовные кантилены Шарля Гуно, Антонина Дворжака, Сергея Рахманинова, Владимира Вавилова прозвучат вместе с юмористическими, джазовыми, танцевальными композициями.

Концерт «Музыка для души» завершил творческий день. Солисты струнного квартета «Элегия» познакомили слушателей с музыкой барочных композиторов Англии, Италии, Германии, а также стилизациями под старинную музыку Анри Казадезюса и Петера Мартина. Украшением программы стали ансамбли струнных с солирующим фаготом.

Слушаем виртуальный концерт здесь>>

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Знакомимся со славянской письменностью. Фото: Кадр видеообзора

Аз, буки, веди…

Знакомимся со славянской письменностью.

Ко Дню славянской культуры и письменности, который отмечался 24 мая, Кемеровский областной краеведческий музей выпустил специальный видеоролик.

Этот праздник объединяет все славянские народы. Благодаря возникновению письменности, мы можем прикоснуться к истокам нашего культурного наследия. И сегодня нужно беречь и почитать то, что передали нам наши предки, поддерживать и возрождать традиции, уверены сотрудники музея.

В видеоролике заведующая отделом истории Роксана Алексеева рассказывает о старопечатной книге 1680 года «Псалтирь» в стихах Симеона Полоцкого, «Арифметике» Леонтия Магницкого 1703 года, книге-конволюте, в которую входят два издания: рукописный «Октоих» и старопечатный «Обиход церковного знаменного пения» 1909 года. Также зрители смогут увидеть подлинные письма отшельницы Агафьи Лыковой, написанные на старославянском языке.

Знакомимся со славянской письменностью здесь>>

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Любовь, Одесса, море. Фото: Кадр спектакля

Любовь, Одесса, море

Смотрим романтический спектакль.

Кемеровский музыкальный театр предлагает жителям города светлую, задорную и веселую оперетту Исаака Дунаевского «Белая акация». Ее мелодии, едва рождаясь, сразу же становились популярными и любимыми. Например, первыми были написаны центральные в музыкальной драматургии «Песня об акации» и «Песня об Одессе», которая впоследствии даже стала гимном города.

В основу сюжета легла романтическая история молодых людей, исполненная любви к морю, друг к другу, к родному городу Одессе, полная юмора, молодого задора, созидательной энергии. Этот спектакль - яркое зрелище с выразительными музыкальными характеристиками, лирическими зарисовками, искрометными танцевальными номерами.

Смотрим романтический спектакль здесь>>

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Что такое фигура Лиссажу? Фото: Кадр мастер-класса

Что такое фигура Лиссажу?

Участвуем в мастер-классе и рисуем оригинальную картину.

Кемеровский центр искусств в рамках проекта «ЖизньART» предлагает всем желающим поучаствовать в необычном мастер-классе. Он масштабный и от этого увлекательно-медитативный, погружающий в себя полностью и открывающий простор для воображения.

Герой проекта Андрей Цеттель расскажет про необычную технику рисования под названием «Фигура Лиссажу». Эту технику открыл культовый американский художник Джексон Поллок. Суть в том, что участник, как художник, лишь выбирает краску и придает ей импульс, а сила магнитного поля Земли делает всю остальную работу. Чтобы создать подобную картину, понадобятся: банка с краской, скотч и ножницы, нитки и возможность крепления на высоте, холст большого размера, укрывной материал, например пленка или старые баннеры.

Ваша фантазия здесь может быть просто безгранична. Можно использовать несколько красок или подкручивать холст на свое усмотрение. Одним словом, придумывайте и творите!

Участвуем в мастер-классе и рисуем оригинальную картину здесь>>

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