Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 июня

Ежедневно ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется. А мы следим за ней и сообщаем вам, наши читатели, самые актуальные новости.

На утро 1 июня, по данным, которые предоставил оперативный штаб, в Кузбассе было зафиксировано 25 новых случаев заболевания коронавирусом. А в общем с момента выявления первого случая заболевания в инфекционных стационарах региона оказались 545 человек.

Одновременно с тем, как появляются новые заболевшие, появляются и новые выздоровевшие. На утро 31 мая их число достигло 229 человек с середины марта, а последние 7 случаев были зафиксированы 31 мая. Одновременно с этим 309 человек продолжает получать медицинскую помощь в стационарах региона.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9634 человека, - отмечает оперативный штаб. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

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