2020-06-01T13:56:09+03:00
Общество

Кузбассовцев ждут температурные качели и град с грозами

Синоптики дали прогноз погоды на неделю
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовцев ждут температурные качели и град с грозамиКузбассовцев ждут температурные качели и град с грозамиФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю в Кузбассе. Жителей области ждут перепады температуры, град и грозы.

Во вторник, 2 июня, по области ожидается +18… +23, местами до +28 градусов. Будет дуть южный ветер с переходом на западный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы и град.

В ночь на среду столбики термометра покажут +4… +9 градусов, местами до +14. Днем потеплеет, но незначительно - до +13… +18. Ожидается северо-западный ветер, его скорость будет достигать 6-11 метров в секунду, порывы до 17 метров. Также местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В четверг ночью будет всего +2… +7 градусов, днем +10… +15 , в отдельных районах - до +20. Северный ветер ночью будет достигать скорости 13 метров в секунду, а днем - до 17 метров. Ночь пройдет преимущественно без осадков, а вот днем снова зарядят дожди, возможны грозы.

Пятница долгожданного тепла жителям области не принесет. Ночью прогнозируется +3… +8 градусов, днем +12… +17. Ветер сменит направление на западное, его скорость будет достигать 14 метров при порывах. В этот день также стоит взять с собой зонтик - по области пройдут кратковременные дожди и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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