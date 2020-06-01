2020-06-01T13:56:09+03:00
Бизнес-новости Кемерова

По прогнозам Центра отраслевой экспертизы РСХБ, производство яблок в России к 2024 году превысит 1,2 миллиона тонн

Показатель производства яблок за это время вырастет в два раза
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Источники: Росстат, ФТС, МСХ РФИсточники: Росстат, ФТС, МСХ РФ
Изменить размер текста:

Центр отраслевой экспертизы РСХБ проанализировал потенциал российского рынка яблок. С учетом динамики выхода интенсивных садов на проектную мощность общий объем производства товарных яблок в 2024 году может составить 1,2 миллиона тонн, из которых 1,04 миллиона тонн дадут новые сады, посаженные в период с 2015 по 2019 годы.

В российском производстве яблок идет структурная перестройка: вывод из оборота традиционных садов с низкой товарностью и урожайностью и замена их на интенсивные сады. По данным Минсельхоза России, за 2015-2019 было посажено 62,3 тыс. га интенсивных садов.

В РФ продолжается тренд на восстановление емкости рынка яблок. В 2019 году объем российского рынка товарного яблока (импорт плюс собственное производство без ЛПХ и без учета плодов для глубокой переработки) составил 1,4 миллиона тонн. За период 2015-2019 гг. рынок вырос на 23,6%, однако текущая емкость рынка на 12% меньше, чем в 2013 г.

Росстат, Федеральная таможенная служба и Минсельхоз подсчитали, что в случае увеличения в 2024 году емкости рынка до 1,74 миллиона тонн доля импорта снизится с нынешних 55% до 36%. По оценке Россельхозбанка, для завершения импортозамещения необходимо будет дополнительно посадить от 16 тысяч до 63 тысяч га (в зависимости от уровня интенсификации сада) яблоневых садов. Таким образом, уже в 2023 году Россия может достичь самообеспеченности по яблокам при условии устойчивого притока инвестиций в отрасль, в том числе за счет предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение инвесторам части капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК (CAPEX).

Баланс рынка товарных яблок РФ 2013-2024 годы, тысячи тонн

«Сегодня Россия – крупнейшая страна-импортер яблок: наша доля в мировой торговле 13%. Рынок РФ является основным для Сербии, Молдовы, Азербайджана. Точки роста отечественного производства яблок – именно импортозамещение и производство продуктов глубокой переработки: джема, повидла, концентрата и тому подобных. В случае отказа РФ от импорта конкуренция на оставшихся рынках усилится. Что касается экспорта продукции из России, то он ограничен и возможен, прежде всего, в Казахстан, ЛНР, ДНР, страны Персидского залива и Северной Африки», — отмечает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ.

Российским производителям необходимо сосредоточиться на внутреннем рынке. Так, уровень потребления товарных яблок в России – 9 кг на человека в год, что на 30% меньше уровня США и стран ЕС (12 кг чел/год). В случае роста душевого потребления до уровня сопоставимых стран емкость российского рынка яблок может составить прогнозируемые 1,74 миллиона тонн.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коллектив СУЭК помог застраховать работников скорой помощи Кузбасса
Правительство Кемеровской области-Кузбасса совместно с Сибирской угольной энергетической компанией обеспечивает дополнительной страховкой медицинских работников и водителей автомобилей скорой помощи
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2020 года по МСФО
АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 квартал 2020 года
Потенциал потребительского кредитования сельского населения на цели благоустройства жилья в России составляет почти 1,2 триллиона рублей
Наряду с сельской ипотекой Россельхозбанк отмечает значимость льготного потребительского кредитования в рамках комплексной программы развития сельских территорий
Новости 24
Полиция и Следственный комитет проверяют информацию о похищении ребенка в Кемерове
По прогнозам Центра отраслевой экспертизы РСХБ, производство яблок в России к 2024 году превысит 1,2 миллиона тонн
Как заразились коронавирусом 32 новокузнечанина
Корабли-детские площадки появятся в кузбасских дворах
Кузбасский Фонд капремонта оштрафовали за нарушения на торгах
Для дезинфекции городских и транспортных объектов в Кузбассе привлекли МЧС
В Кузбассе частично возобновили работу торговые центры
В каких городах появились 44 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе
Четверо кузбассовцев вылечились от коронавируса на 1 июня
Сразу у 44 человек в Кузбассе диагностирован коронавирус
При столкновении ВАЗа и КамАЗа погиб один человек
Дорогая иномарка снесла столб на Логовом шоссе в Кемерове
Возле ботанического сада в Кемерове построят пешеходную зону
Одиннадцатиклассники из Кузбасса получат матпомощь к выпускному
Кузбасский прокурор отстоял льготы вдовы ветерана в Верховном суде России
В Кемерове умерла сова, пострадавшая от страшного урагана
С шахты «Заречная» в Кузбассе уволены 152 человека