Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 июня

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется ежедневно – появляются новые заболевшие, выздоровевшие, число людей на обязательной изоляции. Рассказываем последние новости.

На утро 2 июня, по данным межведомственного оперативного штаба, в Кузбассе было зафиксировано 44 новых случая заболевания коронавирусом. В целом с момента выявления первого случая заболевания в инфекционных стационарах региона оказались 589 человек.

Одновременно с тем, как появляются новые заболевшие, появляются и новые выздоровевшие. На утро 2 июня их число достигло 233 человек с середины марта, а последние 4 случая были зафиксированы за прошедшие сутки. Сейчас медицинскую помощь в инфекционных больницах продолжают получать 349 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9248 человек, - сообщает оперативный штаб. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кузбассе заработали летние лагеря

В Кузбассе 1 июня заработали летние оздоровительные лагеря. Они приняли воспитанников детских домов.(подробности)

Как заразились коронавирусом 32 новокузнечанина

Вспышка заболевания коронавирусом случилась в Новокузнецке. Здесь сразу 26 пожилых людей оказались больны COVID-19.(подробности)

Для дезинфекции городских и транспортных объектов в Кузбассе привлекли МЧС

МЧС Кузбасса привлечено для дезинфекции сложных объектов транспортной и городской инфраструктуры с большим скоплением людей. Для обработки спасатели используют пожарную технику.(подробности)

В Кузбассе частично возобновили работу торговые центры

В Кузбассе частично возобновили работу торговые центры, которые были закрыты для посетителей два месяца. Решение о возобновлении их работы принял губернатор Сергей Цивилев.(подробности)