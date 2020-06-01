2020-06-01T18:31:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 июня

Рассказываем о том, как складывается ситуация с коронавирусом в Кузбассе
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 июняКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 июняФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется ежедневно – появляются новые заболевшие, выздоровевшие, число людей на обязательной изоляции. Рассказываем последние новости.

На утро 2 июня, по данным межведомственного оперативного штаба, в Кузбассе было зафиксировано 44 новых случая заболевания коронавирусом. В целом с момента выявления первого случая заболевания в инфекционных стационарах региона оказались 589 человек.

Одновременно с тем, как появляются новые заболевшие, появляются и новые выздоровевшие. На утро 2 июня их число достигло 233 человек с середины марта, а последние 4 случая были зафиксированы за прошедшие сутки. Сейчас медицинскую помощь в инфекционных больницах продолжают получать 349 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9248 человек, - сообщает оперативный штаб. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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