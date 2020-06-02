2020-06-02T05:37:57+03:00
Общество

Школьник вынес 3-летнюю сестру из горящего дома в Кузбассе

Юному герою за мужество подарили велосипед
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Школьник вынес 3-летнюю сестру из горящего дома в Кузбассе. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Школьник вынес 3-летнюю сестру из горящего дома в Кузбассе. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Любой человек в любом возрасте может быть героем. Вот, например, 10-летний Андрей Гаврилов. Он спас свою младшую сестру на пожаре.

Семья Гавриловых живет в частном доме в поселке Благодатный. Семья большая, многодетная, но в тот апрельский день Андрей был дома только вместе со своей 3-летней сестренкой. То, что в доме начался пожар, мальчишка заметил не сразу, лишь тогда, когда огонь охватил кухню и единственный выход из дома. Пламя двигалось к комнате, и тогда Андрей взял на руки свою спящую сестренку и вместе с ней выпрыгнул в окно. Он спасся сам и спас сестру, но при этом получил небольшие ожоги.

- Андрей – серьезный и самостоятельный ребенок. То, что он в такой непростой ситуации не растерялся и смог спасти не только себя, но и свою сестру – для нас ожидаемо. Он смелый и способен на настоящие поступки, - рассказывает Мария Гаврилова, мама юного героя.

Мужество и решительность 10-летнего Андрея отметили в ГУ МЧС России по Кемеровской области. В День защиты детей первый замначальника регионального ведомства Евгений Дедюхин поблагодарил ребенка за проявленные им смелость и решительность в опасной ситуации и вручил ему велосипед.

- У нас растут маленькие дети – настоящие герои. Самое важное то, что Андрей во время пожара смог быстро сориентироваться и принять правильное решение. Ребёнок хочет быть пожарным, думаю, обладая такими качествами и развивая их, он точно сможет им стать, когда вырастет, - отметил Евгений Дедюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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