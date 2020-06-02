Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 июня

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется ежедневно - появляются новые заболевшие, выздоровевшие, число людей на обязательной изоляции. Рассказываем последние новости.

На утро 3 июня, по данным межведомственного оперативного штаба, в Кузбассе было зафиксировано 27 новых случаев заболевания коронавирусом. В целом с момента выявления первого случая заболевания в инфекционных стационарах региона оказались 616 человек.

Одновременно с тем, как появляются новые заболевшие, появляются и новые выздоровевшие. На утро 3 июня их число достигло 236 человек с середины марта, а последние три случая были зафиксированы за прошедшие сутки. Сейчас медицинскую помощь в инфекционных больницах продолжают получать 373 человека.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9317 человек, - сообщает оперативный штаб. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

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