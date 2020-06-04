2020-06-04T13:40:48+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ прогнозирует достижение своего лимита по сельской ипотеке в июне

Россельхозбанк первым из банков присоединился к программе «Комплексное развитие сельских территорий» и начал прием заявок на сельскую ипотеку
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк первым из банков присоединился к программе «Комплексное развитие сельских территорий» и начал прием заявок на сельскую ипотеку. Огромный спрос и выгодные условия данного продукта, по оценке Банка, в ближайшее время приведут к достижению лимита, установленного для РСХБ Министерством сельского хозяйства РФ. В настоящее время Россельхозбанк продолжает принимать заявки и допускает, что, после достижения лимита выдачи по части поступивших заявок могут быть отложены до выделения МСХ дополнительных субсидий, сразу после выделения которых Банк возобновит выдачу кредитов по программе сельской ипотеки.

В 2020 году на компенсацию кредитным организациям процентов при выдаче льготной сельской ипотеки Министерство сельского хозяйства выделило субсидии в размере 1 млрд рублей, в том числе более 80% или 822,5 млн рублей – Россельхозбанку.

«Уникальная программа льготной сельской ипотеки закономерно оказалась сверхвостребованной в российском обществе. Она полностью отвечает духу времени, одновременно позволяя возрождать сельские территории, создавать комфортные условия для жизни и работы по удобным ипотечным условиям, привлекать в деревню молодежь. Банк первым включился в программу и работал в очень интенсивном режиме, не сбавляя темпа даже во время вызванных коронавирусом экономических ограничений. С марта по конец мая Россельхозбанк выдал уже 14,9 млрд рублей кредитных средств по программе льготной сельской ипотеки. Общий объем ипотечных заявок, согласованный с Министерством сельского хозяйства, составляет более 18 млрд рублей. Таким образом, оставшийся в рамках лимита объем по одобренным заявкам РСХБ выдаст уже в июне. В дальнейшем Россельхозбанк сможет возобновить выдачу кредитов по заявкам на сельскую ипотеку после расширения программы и продолжить реализацию этого важного для всей страны проекта», – сказал заместитель Председателя Правления Банка Олег Овсяницкий.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ по ставке 2,7% приличном страховании может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Вторым инструментом в рамках КРСТ является льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тыс. рублей до 250 тыс. рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тыс. рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении личного страхования.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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