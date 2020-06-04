2020-06-04T19:18:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Торговые центры, спорткомплексы и летние лагеря: какие ограничения снимаются в Кузбассе с 4 июня

Сергей Цивилев подписал распоряжение о частичном снятии распоряжения
Екатерина РОМАНОВА
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Торговые центры, спорткомплексы и летние лагеря: какие ограничения снимаются в Кузбассе с 4 июняТорговые центры, спорткомплексы и летние лагеря: какие ограничения снимаются в Кузбассе с 4 июняФото: Екатерина РОМАНОВА
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4 июня Сергей Цивилев подписал распоряжение, которое снимет еще ряд ограничений. Напомним, эти ограничения были введены в регионе для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Открываются парикмахерские и фотосалоны…

… а также объекты розничной торговли непродовольственными товарами, маникюрные и педикюрные салоны, ателье и ремонтные мастерские, фотосалоны и компании, занимающиеся установкой пластиковых окон, балконов, натяжных потолков. Снятие ограничения на работу этих объектов распространяется на Беловский городской округ и Беловский муниципальный район.

Торговые центры – пока без кафе и кино

Некоторое время назад возобновили работу торговые центры в большинстве городов и территорий Кузбасса, однако в некоторых из них ограничения действовали по-прежнему. Однако согласно распоряжению Сергея Цивилева с 4 июня вновь открываются ТРЦ в Новокузнецке и Междуреченске, Белове и Беловском муниципальном районе, а также в Осинниках. Здесь вновь откроются многочисленные магазинчики и салоны, однако кафе, кинозалы, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры пока остаются под запретом.

Есть и еще одно требование для работы ТРЦ: наличие у покупателей и продавцов масок, а у последних еще и перчаток. Кроме того, во всех ТРЦ должны быть доступны антисептики, нанесена разметка, а все посетители должны соблюдать социальную дистанцию.

Физкульт-Ура!

Приверженцы здорового образа жизни теперь могут заниматься спортом не только на открытых площадках, но и в спортзалах и спорткомплексах. Главное условие для занятий – загрузка спортивных объектов не более чем на 25 процентов. На каждого человека, который участвует в групповых занятиях, должно приходиться не менее 4 квадратных метров.

Кроме того, в любом спортзале и спорткомплексе должны тщательно следить за тем, чтобы у посетителей и работников была возможность обработать руки антисептиком, занятия проводились строго по предварительной записи и с соблюдением социальной дистанции. Воздух должен обеззараживаться бактерицидными ультрафиолетовыми рециркуляторами закрытого типа, а по возможность - проветривать залы раз в два часа.

Кстати, бассейны, сауны и бани пока остаются под запретом.

Кино – в массы!

Несмотря на то, что кинозалы пока остаются закрытыми, в Кузбассе начинают работу летние кинотеатры под открытым небом. Однако и здесь есть свои требования. Так, зрителей должно быть не более 50 человек, а находиться они должны на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Разумеется, в масках. А для того, чтобы обехопасить зрителей, летние кинотеатры должны предоставлять им антисептики. Есть и еще одно ограничение: в кинотеатрах под открытым небом можно проводить не более трех сеансов в день.

Книга – источник знаний!

Если вы соскучились по книгам, у нас хорошая новость для вас: библиотеки вновь начинают работать. Однако здесь продолжают действовать ограничения. Так, под запретом проведение любых массовых мероприятий. А количество читателей не должно превышать 1 человека на 20 метров. За день библиотеки не должны принимать более 100 читателей. В зонах же абонентского обслуживания они должны проводить не более 20 минут.

Здравствуй, детский сад!

Детские сады вновь начинают работать в обычном режиме – с 8 июня. Однако здесь будут тщательно следить за состояние здоровья каждого воспитанника. Малейшие сопельки или температура – и ребенка отстранят от пребывания в детском садике. Весь персонал обязан носить маски.

Отдыхайте!

Детские оздоровительные лагеря также готовы принимать ребятишек. Так, смены должны длиться не менее 4-5 дней, группы – не превышать 15 человек, а у вожатых, воспитателей и персонала обязаны быть результаты тестов на COVID-19, сделанные не позднее 72 часов до смены. Разрешены и походы детских групп.

- Во время походов должны проводиться профилактические мероприятия, включая трехкратный ежедневный контроль температуры тела всех участников, а взрослые сопровождающие туристических групп должны быть протестированы на коронавирус не ранее чем за три дня до выхода в поход, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Сегодня мы идем в музей!

Кузбассовцы вновь смогут посетить музеи-заповедники, расположенные под открытым небом - «Красная Горка» в Кемерове, «Кузнецкая крепость» в Новокузнецке, экомузей «Тюльберский городок» в Кемеровском МО, «Мариинск исторический», мемориально-православный комплекс «Память» в Мариинском районе, «Трехречье» и его филиале «Экомузей «Тазгол» в Таштагольском районе.

Музейные павильоны и другие помещения при этом остаются закрытыми, ограничен также доступ к водным объектам на территории музеев-заповедников.

Молиться – разрешено

Религиозные организации также могут проводить религиозные обряды, однако они обязаны соблюдать важные условия для сохранения здоровья верующих. Так, людям старше 65 лет и тем, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, рекомендуют оставаться дома. Верующие во время религиозных обрядов должны быть в масках, соблюдать дистанцию, а все предметы, которые используются при богослужении необходимо дезинфицировать. Если же в религиозной организации выявят случаи заболевания COVID-19, все помещения будут закрыты для прихожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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